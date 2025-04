Halbmarathon in Wedel: Schallmauer durchbrochen

Am 4. Mai können Laufbegeisterte wieder den Wind besiegen. Um zehn Uhr fällt der erste Startschuss des 8. Wedeler Halbmarathons – für die namensgebende Distanz. Ein neuer Melderekord steht bereits, erstmals wurde die 1.000er-Marke geknackt. Kurzentschlossene können sich aber noch bis 30 Minuten vor Start anmelden.

„Der Wedeler Halbmarathon zählt zu den schönsten Laufstrecken der Region und wir freuen uns, dass sich das unter den Laufbegeisterten immer mehr herumspricht“, ist Steven Richter, Geschäftsführer des Veranstalters BMS Die Laufgesellschaft, stolz auf die Strecke.

Nicht nur Halbmarathon

Auch wenn der Halbmarathon der Hauptlauf ist, ist er nicht der einzige. Wem die 21,1 Kilometer zu lang sind, der kann sich erstmal an einer kürzeren Distanz probieren. Für Kinder bis Jahrgang 2010 gibt es einen Schülerlauf über 800 Meter. Läuferinnen und Läufer ab zehn bzw. zwölf Jahren können fünf oder zehn Kilometer laufen.

Online-Nachmeldungen sind noch bis kurz vor dem jeweiligen Start möglich. Die Anmeldegebühr zahlen Sie dann direkt vor Ort bei der Abholung der Startunterlagen. Diese gibt es am Veranstaltungstag ab acht Uhr in Zelten auf dem Rathausplatz, gegenüber der S-Bahn Wedel. Wer vorm Halbmarathon lieber länger schläft, kriegt seine Unterlagen auch schon am Freitag, 2. Mai, zwischen 12 und 15 Uhr in der BMS Geschäftsstelle in der Klaus-Groth-Straße 95.

Den Wind besiegen

Wenn man an der Elbe läuft, muss man auch mit Wind rechnen. Und beim Wedeler Halbmarathon läuft man – abhängig vom gewählten Wettbewerb – viel entlang der Elbe. Die Strecken, die teilweise auch durch Holm und Hetlingen führen, legen ein großes Augenmerk auf die umliegenden Naherholungsgebiete und scheinen damit vor allem bei Auswärtigen zu punkten – über 80 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen von außerhalb an.

Alle Finisher bekommen im Ziel eine Medaille, die traditionsgemäß eine Geschichte von Wind und Wetter erzählt. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, sich ihre kostenlose Soforturkunde ausdrucken zu lassen. Die ersten drei Männer und Frauen jaus jedem Lauf werden nochmals einzeln geehrt.

Auch Zuschauen lohnt sich

Zwar hält das sommerliche Wetter nicht bis Sonntag durch, aber einige Teilnehmende freuen sich bestimmt über das Wegbleiben der Sonne. Und sie brauchen Motivation entlang der Strecke! Für Zuschauerinnen und Zuschauer bieten sich der Wedeler Rathausplatz und die angrenzende Bahnhofstraße zum Anfeuern an. Hier befinden sich nicht nur Start- und Zielbereich, es gibt auch Live-Musik und ein breites gastronomisches Angebot.