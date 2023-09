Hamburger Kinder-Olympiade in Rissen

Am Sonntag, 17. September, lockt in Rissen eine bunte Sportveranstaltung für Kinder: die Hamburger Kinder-Olympiade. Diese ist bereits seit 17 Jahren ein festes Highlight im Sportkalender der Stadt. Kinder zwischen vier und zehn Jahren (Jahrgang 2013 bis 2018) können gegeneinander antreten. Los geht es um 10 Uhr, um 13 Uhr sind alle Wettkämpfe beendet, so dass um 13.30 Uhr die große Siegerehrung startet.

Auf die jungen Teilnehmenden wartet ein vielseitiger Parcours voller Spaß und Herausforderungen. Sie müssen Hindernisse überwinden oder unter ihnen durchkriechen und über Bänke balancieren. Zudem haben sie die Chance, ihre Schnelligkeit im Lauf sowie Geschicklichkeit beim Ballspiel unter Beweis zu stellen.

Die Kinder-Olympiade fördert die Begeisterung für Sport und bietet die Chance, Talente zu entdecken, ohne den Spaßfaktor aus den Augen zu verlieren. Die Behörde für Inneres und Sport unterstützt den Wettkampf, Sport- und Innensenator Andy Grote hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft inne. Die schnellsten Jungen und Mädchen jeder Altersklasse qualifizieren sich für das große Finale am 24. September. Dieses findet in der Leichtathletikhalle Alsterdorf statt.

Veranstalter der diesjährigen Kinder-Olympiade ist der Rissener SV, dementsprechend findet der Parcours in der Marschweghalle 10 statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.