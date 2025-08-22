Jenischpark-Lauf: Läufer und Sponsoren gesucht

Laufschuhe schnüren für den guten Zweck! Um 11 Uhr fällt der Startschuss für den inzwischen 13. Jenischpark-Lauf – ein Benefiz-Event, das nicht nur sportlich begeistert, sondern auch sozial viel bewegt. Veranstalter des Spendenlaufes sind erneut vom Rotary Club Hamburg-Altstadt gemeinsam mit dem Rotaract Club Hamburg-City.

Auch in diesem Jahr bekommt das Event prominente Unterstützung: Als Schirmherr folgt Mashood Khan, ehemaliges Gangmitglied und heutiger Sozialpädagoge, auf Moderator Hinnerk Baumgarten. Er wird vor Ort sein, den Startschuss geben und ein Grußwort an die Teilnehmenden richten.

Gelaufen wird im Othmarschener Jenischpark – in Rundkursen von etwa 900 Metern. Ziel ist es, mit jeder gelaufenen Runde Spendengelder zu sammeln. Die Höhe der Spende legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld mit ihren persönlichen Sponsoren fest. Das können Freunde, Familie oder auch Unternehmen sein. Zudem gibt es die Möglichkeit für Firmen, Sponsor-Pakete zu erwerben oder als Laufgruppe teilzunehmen.

Dass sich der Einsatz lohnt, zeigt die Bilanz der vergangenen Jahre. Denn die Läufer und Spender sammelten bereits über 350.000 Euro seit dem ersten Lauf, allein 60.000 Euro im letzten Jahr. Das Geld geht vollständig an Die Arche, die sich gegen Kinderarmut in Deutschland engagiert.

„Seit 13 Jahren brennen wir für die Arche in Hamburg und sind immer noch überzeugt“, sagt Christina Messolle, Hauptorganisatorin vom Rotary Club Hamburg-Altstadt.

Weitere Informationen zum Jenischpark-Lauf, Spenden und Anmeldung gibt es online.