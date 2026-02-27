Kinder-Olympiade: Vorrunde in Rissen

Klettern, Hüpfen, Spaß haben heißt es am 28. März. Denn dann findet eine Vorrunde der 20. Kinder-Olympiade in der Voßhagen-Halle in Rissen statt. Gastgeber ist der Rissener Sportverein, teilnehmen können jedoch alle Kinder aus der Metropolregion Hamburg und Kiel im Alter von fünf bis zehn Jahren – unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft, allerdings nur nach vorheriger Anmeldung!

Im Mittelpunkt steht ein standardisierter Bewegungsparcours mit altersgerechten Aufgaben wie Klettern, Hüpfen, Laufen, Balancieren und Rollen. Die Startzeiten sind nach Jahrgängen gestaffelt: Kinder der Jahrgänge 2018 und 2019 starten von 10 bis 11 Uhr, die Jahrgänge 2020 und 2021 von 11 bis 12 Uhr. Für die älteren Kinder der Jahrgänge 2016 und 2017 ist das Zeitfenster von 12 bis 12.30 Uhr vorgesehen.

Besonders motivierend: Nicht nur die Erstplatzierten qualifizieren sich für das große Finale, sondern jeweils die drei Kinder auf dem Podest jeder Startklasse.

Die 20. Hamburger Kinder-Olympiade steht zugleich im Zeichen der möglichen Olympia-Bewerbung Hamburgs für die Jahre 2036, 2040 oder 2044. Ziel ist es, Kinder frühzeitig für Bewegung zu begeistern und den olympischen Gedanken erlebbar zu machen. Das große Finale findet am 19. April 2026 in der Sporthalle Hamburg statt.