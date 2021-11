Kinderturnen und neue Yoga-Kurse in Rissen

Im Rissener SV wird der Herbst sportlich: Der Verein startet mit vielen neuen Angeboten für Kinder und Erwachsene in die kalte Jahreszeit. Ob Kinderturnen, Hip Hop, Power-Workout oder Yoga – für jeden ist was dabei!

Kinderturnen den ganzen Sonntag

Am 14. November können die Kleinsten sich richtig austoben. Kinder zwischen ein und sieben Jahren erleben beim Kinderturn-Sonntag, wie viel Spaß Bewegung macht. Beim Bewegungsparcours entdecken die Kids Neues und lernen spielerisch, Probleme durch gezielte Bewegungen zu lösen.

Kinderturnen schafft Bewegung und Begegnung und unterstützt die gesunde Entwicklung von Kindern. Die fachkundigen Übungsleiter stehen beim Kinderturn-Sonntag als Ansprechpartner zur Verfügung und geben gezielte Auskünfte zu den Angeboten im Rissener Sportverein. Das Angebot ist kostenlos und auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen.

Neue Kurse für Kinder

Nicht nur Kinderturnen steht ab November auf dem Programm. Mädchen ab acht Jahren können montags zum Geräteturnen in der neuen Halle am Iserbarg. Ebenfalls montags gibt es Parkourtraining mit Maxi. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene können ihre Geschicklichkeit hier verbessern. Tanzbegeisterte zwischen fünf und elf Jahren kommen immer dienstags auf ihre Kosten und können tolle Hip Hop-Choreografien lernen. Und wer eher auf Ballsportarten steht: Das Basketball-Team sucht noch Talente für die U12-Mannschaft.

Angebote für Erwachsene

Aber nicht nur für Kinder gibt es neue Kurse im Herbst. Auch Erwachsene können in Rissen sportlich durchstarten. Seit Anfang des Monats bietet Conny jeden Montag Vinyasa Yoga mit fließenden Bewegungen und entspannenden Atemtechniken an. Wer sich so richtig auspowern will ist beim intensiven Ganzkörpertraining „Fitness und Workout“ genau richtig.

Sie wollen gerne selber Kurse anbieten? Auch dann sind Sie beim Rissener SV richtig. Aufgrund der hohen Nachfrage werden Trainerinnen und Trainer für die Bereiche Kinderturnen, Volleyball, Gymnastik oder Tanz gesucht.

Alle weiteren Informationen und Anmeldung auf www.rissenersv.de.