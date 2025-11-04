Kinderturnsonntag: Spiel, Spaß und Bewegung für kleine Entdecker

Wenn kleine Füße springen, balancieren und Purzelbäume schlagen, dann ist wieder Kinderturnsonntag. Der Aktionstag des Deutschen Turner-Bundes findet am 9. November in ganz Deutschland statt und soll Kinder für Bewegung begeistern. In den Elbvororten öffnen gleich mehrere Vereine ihre Hallen für Familien – mit fantasievollen Themen, Bewegungslandschaften und jeder Menge Spaß.

Auf tierischer Turn-Weltreise durch sieben Kontinente

Beim Rissener SV führt der diesjährige Kinderturnsonntag unter dem Motto „Tierische Turn-Weltreise“ einmal rund um den Globus. Kinder ab zweieinhalb Jahren entdecken an verschiedenen Turnstationen spielerisch die Tierwelt aller sieben Kontinente. Vom Maulwurf in Europa bis zum Flughörnchen in Nordamerika.

Hier stehen weder Schnelligkeit noch Leistung im Mittelpunkt, sondern das gemeinsame Erleben und Ausprobieren. Die Kids lernen, sich zu bewegen wie Tiere: zu klettern, zu balancieren, zu hüpfen oder zu schleichen. Dabei werden auf natürliche Weise motorische Fähigkeiten gefördert – mit viel Freude an Bewegung und Fantasie.

Das tierische Turnabenteuer findet von 10 bis 12 Uhr in der Schulturnhalle Voßhagen statt.

Spielen, Toben, Klettern für kleine Bewegungstalente

Beim FTSV Komet Blankenese dreht sich am 9. November ebenso alles um Bewegung, Spaß und Familie. Unter dem Motto „Spielen, Toben, Klettern“ verwandelt sich die Sporthalle der Schule Schenefelder Landstraße 206 (Schela) von 14.30 bis 17.30 Uhr in ein Paradies für Kinder von drei bis sechs Jahren.

Erfahrene Trainerinnen begleiten Eltern und Kinder durch fantasievolle Bewegungslandschaften, die spielerisch Koordination, Gleichgewicht und Motorik fördern.

Der Kinderturnsonntag bei Komet Blankenese ist kostenfrei und offen für alle Familien aus Sülldorf, Iserbrook, Rissen, Osdorf und den umliegenden Stadtteilen. Eine Anmeldung ist nicht nötig – einfach vorbeikommen und mitmachen.

Bewegung entdecken am Kinderturnsonntag

Beim Verein Aktive Freizeit (VAF) in Bahrenfeld lädt die KinderSportSchule (KiSS) von 10 bis 13 Uhr zum Entdecken, Springen und Klettern ein. Der Kinderturnsonntag bietet Kindern zwischen zwei und sieben Jahren eine abwechslungsreiche Bewegungswelt, in der sie spielerisch ihre körperlichen Fähigkeiten stärken können.

Während die Kinder sich austoben, haben Eltern Gelegenheit, sich über das KiSS-Programm zu informieren und Fragen zu den vielseitigen Sportangeboten des Vereins zu stellen. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungsort ist die VAF-KiSS-Halle am Stiefmütterchenweg 42–46 in Hamburg-Bahrenfeld.

Bewegung verbindet

Der Kinderturnsonntag ist mehr als nur ein Tag des Sports: Er bringt Familien zusammen, schafft Begegnungen und vermittelt Kindern, dass Bewegung Spaß macht. Ob beim tierischen Turnabenteuer in Rissen, beim Klettern in Blankenese oder beim Entdecken in Bahrenfeld – überall steht der Spaß am Kinderturnen im Mittelpunkt.