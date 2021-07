Neue Sportarten beim Active City Summer entdecken

Sie wollen neue Sportarten ausprobieren und Kontakte mit anderen Sportbegeisterten knüpfen? Das ist beim Active City Summer von Juli bis Ende September möglich!

Sportlich durch den Sommer

Unterwasserrugby, Quidditch, die verschiedensten Fitnesskurse, Klettern, Skaten, Sport auf und im Wasser – die Hamburger Sportvereine bieten eine Vielzahl an Angeboten zum Reinschnuppern an. Und das nicht nur einmal, sondern meistens den ganzen Sommer über. Ob Anfänger*in oder Profi, Kleinkind oder Senior*in, Familie oder werdende Mutter – für jedes Alter und jedes Fitnesslevel gibt es Kurse. Eine Karte mit den teilnehmenden Sportvereinen, tagesaktuelle Informationen und das Programm für jeden Tag gibt es online und in der App „Active City Hamburg“. Schnell sein lohnt sich: Bei vielen Kursen ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung erforderlich!

Hamburg bleibt sportlich

Der Active City Summer findet bereits zum vierten Mal statt. Den Auftakt hierzu bildet immer der Active City Day im Juni, im August findet das Active City Festival statt. Die Formate werden im Zuge der Active City Strategie von der Stadt Hamburg und der Agentur Sportplatz GmbH organisiert. Mit dieser Strategie verfolgt Hamburg seit 2016 das Ziel, noch mehr Hamburger*innen zu Sport und körperlicher Aktivität zu motivieren. „Aktivsein soll fester Bestandteil des Lebensgefühls in unserer Stadt werden“, so Sportsenator Andy Grote. Denn Sport und Bewegung sind die Basis für ein gesundes und soziales Leben. Weitere Informationen rund ums Programm und Anmeldung finden Sie auf der Homepage, in der App oder über Instagram.