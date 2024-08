Neuland Lions: So eine Mannschaft gab es noch nie

Die Neuland Lions sind ohne Frage eine besondere Cricket-Mannschaft. Sie setzt sich einzig und allein aus afghanischen Flüchtlingen zusammen. Sie alle sind Bewohner der Flüchtlingsnotunterkunft des DRK-Hamburg-Harburg in Neuland. Cricketerfahrung sammelten die Sportler bereits in ihrer Heimat. Am kommenden Sonntag startet das Team bei seinem ersten offiziellen Turnier. Mit Beginn der Hallensaison bestreiten die Neuland Lions dann ihre ersten Ligaspiele.

„Cricketspiel: Bitte parken Sie nicht hier wegen fliegender Bälle“

Austragungsort des Turniers ist der THCC Rot-Gelb Hamburg e.V. im Hemmingstedter Weg 140 in Flottbek. Dieser Ort ist speziell Hockeyfans sehr gut bekannt, denn hier entsteht der Bundesstützpunkt Hockey. Aber auch Cricketbegeisterten schlägt hier das Herz höher. Denn fast an jedem Sonntag finden hier Spiele statt. Dann steht ein freundliches Hinweisschild auf dem Parkplatz, das vor fliegenden Cricketbällen warnt. Abseits davon stehen oft Mannschaftsbusse auswärtiger Cricketteams.

Die Neuland Lions und der große Integrationsschritt

Die sportliche Heimat der Lions ist der Sportverein Harburger Turnerbund von 1865 e.V. (HTB). Die Spieler bezahlen ihre ermäßigte Vereinsmitgliedschaft selbst. Ihre Erstausrüstung wurde vom Verband Cricket Hamburg e.V. gespendet. Das Trickot-Sponsoring übernimmt der DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg. Für Feld- und Hallenschuhe wird noch ein Sponsor gesucht. Interessenten können sich unter v.ehlers@drk-harburg.hamburg an das DRK Hamburg-Harburg wenden. Hamburgs Cricket-Verbands-Präsident Siegfried Franz ist überzeugt, dass „Sport einer der ersten Schritte ist und vielleicht der Schritt mit dem größten Potential zur Integration, zum Erlernen der Sprache und Vermitteln von Werten. Cricket kann das hervorragend leisten.“

Zeit und Ort

Sonntag, den 1. September

10 Uhr

THCC Rot-Gelb Hamburg e.V.

Hemmingstedter Weg 140

Flottbek