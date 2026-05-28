Pfingstturnier in Blankenese begeistert mit Rekordkulisse

Das Blankeneser Pfingstturnier hat auch bei seiner 27. Auflage wieder zahlreiche Tennisfans in den Hamburger Westen gelockt. Vom 22. bis 25. Mai wurde auf der Anlage der Spielvereinigung Blankenese sowie auf vier weiteren Tennisanlagen gespielt. Mit mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehörte das traditionsreiche Turnier erneut zu den größten und bestbesetzten Tennisturnieren Deutschlands.

Ausgetragen wurden Wettbewerbe der Jugend im Rahmen der Dunlop Junior Serie (Kategorie J2) sowie ein Aktiven-Turnier der Kategorie A4. Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland reisten dafür nach Blankenese.

Pfingstturnier sorgt für Wimbledon-Flair

Neben spannenden Matches stand vor allem die besondere Atmosphäre im Mittelpunkt. Bei sommerlichem Wetter wurde auf und neben den Plätzen mitgefiebert, gemeinsam gegessen und das Miteinander genossen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten zudem dem Wunsch der Veranstalter, ganz in Weiß zu spielen – ein Bild, das auf der Anlage für eine besondere Atmosphäre sorgte.

Unterstützt wurde das Turnier in diesem Jahr auch vom THK Rissen, dem SVHR, dem Pinneberger TC sowie dem THC Altona-Bahrenfeld, die zusätzliche Platzanlagen zur Verfügung stellten. Ohne diese Zusammenarbeit wäre ein Tennisturnier dieser Größenordnung kaum möglich gewesen.

Das Blankeneser Pfingstturnier gilt seit Jahren als feste Größe im norddeutschen Tennis-Kalender und verbindet hochklassigen Sport mit familiärer Atmosphäre.