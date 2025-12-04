Segel-Duo Wille/Bergmann für Sportgala 2026 nominiert

Die Abstimmung ist eröffnet: Für die Hamburger Sportgala 2026 läuft seit Anfang des Monats das Online-Voting – und unter den Nominierten stehen zwei Athletinnen aus dem Hamburger Westen, die die Segelwelt 2025 ordentlich aufgemischt haben: Marla Bergmann und Hanna Wille.

Das Duo startet für den Mühlenberger Segel-Club (MSC) und gehört längst zu den wichtigsten deutschen 49erFX-Crews. 2025 haben die beiden eindrucksvoll gezeigt, warum sie in der Active City zu den Top-Teams zählen.

Ein Ausnahmejahr und der erste große Titel

Ihr größter Triumph: Der Gewinn der Europameisterschaft 2025. Das Duo segelte eine konstant starke Serie, dominierte vor allem in den Finalrennen – und krönte sich am Ende verdient zu Europas Besten im 49erFX.

Dieser Erfolg war nicht nur ein sportliches Ausrufezeichen, sondern auch ein Signal für den deutschen Segelsport: Hamburg hat ein Weltklasse-Team, das internationalen Crews problemlos Paroli bietet.

Neben dem EM-Titel starteten Bergmann/Wille auch bei den Weltmeisterschaften 2025 in Cagliari (Sardinien). In einem hochklassigen und engen Feld landeten sie auf Platz 26 – ein solides Ergebnis angesichts der starken Konkurrenz und herausfordernder Bedingungen.

Gerade weil die WM nicht ganz den eigenen Erwartungen entsprach, zeigte das Duo im Anschluss bemerkenswerte mentale Stärke. Denn statt zu hadern, nutzten sie die Erfahrung für die Weiterentwicklung ihres Boots-Setups und ihrer Wettkampftaktik. Ihr Ziel bleibt gleich: ein Start und das Mitmischen im Kampf um die Medaillen bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.

So läuft die Abstimmung zur Sportgala

Die Hamburger Sportgala zeichnet im Februar die Sportlerin, den Sportler und das Team des Jahres aus. Die Wahl erfolgt durch eine Jury sowie durch das Online-Voting aller Hamburgerinnen und Hamburger.

Voting bis: 10. Januar 2026

Abstimmen unter: www.hamburgersportgala.de

Gala-Termin: 17. Februar 2026, Handelskammer Hamburg

Neben Bergmann/Wille stehen das Damen-Hockeyteam des HTHC und die Damen- und Herrenmannschaften des HSV zur Wahl.