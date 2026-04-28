Stadtradeln 2026: Pinneberg radelt fürs Klima

Die Stadt Pinneberg beteiligt sich auch in diesem Jahr am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln und ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, mitzumachen. Ob allein, im Team oder mit der ganzen Familie – jeder Kilometer zählt und trägt dazu bei, CO₂-Emissionen zu sparen und das Radfahren im Alltag zu fördern.

Das Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnis, bei der es darum geht, in einem festgelegten Zeitraum möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Im Kreis Pinneberg nehmen 25 Kommunen teil, darunter auch Pinneberg. Die geradelten Kilometer werden gesammelt und in vermiedene CO₂-Emissionen umgerechnet – ein sichtbarer Beitrag zum Klimaschutz. Neben dem sportlichen Wettbewerb steht vor allem der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund: Vereine, Schulen, Unternehmen und Privatpersonen sind aufgerufen, Teams zu bilden und gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft in die Pedale zu treten.

„Das Stadtradeln ist eine wunderbare Gelegenheit, um gemeinsam etwas für unser Klima und unsere Stadt zu bewegen – und das zusammen mit vielen anderen Aktiven“, betont Bürgermeister Thomas Voerste. „Jeder Kilometer, den wir mit dem Rad statt mit dem Auto zurücklegen, spart CO₂ ein, entlastet die Straßen, schont das Portemonnaie und leistet auch noch einen Beitrag zur persönlichen Gesundheit. Ich freue mich auf eine große Beteiligung und bin gespannt, wie viele Kilometer wir in diesem Jahr gemeinsam schaffen. Mein Appell an alle Pinnebergerinnen und Pinneberger: Machen Sie mit, bilden Sie Teams und zeigen Sie, dass uns eine nachhaltige Zukunft wichtig ist!“

Interessierte können sich unter www.stadtradeln-kreispi.de anmelden – entweder als Einzelperson, als Team oder als Teil eines bestehenden Teams. Die kostenlose Stadtradeln-App hilft dabei, die gefahrenen Strecken bequem per GPS zu tracken und direkt der eigenen Kommune gutzuschreiben. Begleitend gibt es in diesem Jahr eine kreisweite Stempelaktion: Wer unterwegs Stempel sammelt, kann an einer Verlosung mit attraktiven Preisen teilnehmen.

Fahrradfrühling ergänzt das Stadtradeln

In Pinneberg wird es im Aktionszeitraum zudem den „Fahrradfrühling“ geben. Die Besucherinnen und Besucher erwartet dabei am Sonntag, 17. Mai, eine Fahrradversteigerung auf dem Rathausvorplatz. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr geht die Versteigerung von Fundrädern damit in die zweite Runde. Darüber hinaus kodiert der ADFC Fahrräder und die Expertinnen und Experten von Küstenrad und B.O.C. sind mit Infoständen vertreten. „Das alles findet parallel zum verkaufsoffenen Sonntag sowie dem Craft-Beer-Festival statt. Wir können uns also auf einen tollen Sonntag in Pinneberg freuen“, lädt Bürgermeister Voerste für den 17. Mai ein.