Starter-Gutscheine locken Mitglieder in Vereine

Hamburg legt noch einmal nach: 2.500 zusätzliche Active City Starter-Gutscheine im Wert von 80 Euro stehen ab morgen, 12. Mai, zum Download bereit. Die Gutscheine können über die Active City-App jederzeit heruntergeladen werden. Innerhalb von drei Monaten können sie bei Eintritt in einen Hamburger Sportverein eingelöst werden.

Starter-Gutscheine großer Erfolg

Seit Sommer 2021 gibt es sie und sie sind ein großer Erfolg: die Active City Starter-Gutscheine. 20.000 Gutscheine standen zur Verfügung, alle sind mittlerweile vergriffen. 17.200 Hamburgerinnen und Hamburger haben die 80 Euro auch bereits genutzt und sind einem Sportverein beigetreten. Deswegen geht die Neumitgliederkampagne #sportVEREINtuns mit neuen Gutscheinen in die nächste Runde.

„Hinter jedem Gutschein steht ein Mensch, der jetzt im Verein Sport treibt, sich bewegt und mit anderen Menschen zusammenkommt. Corona hat uns in die soziale Distanz, in die Isolation getrieben. Nach dem Ende der Beschränkungen brauchen wir jetzt wieder mehr Begegnung, Gemeinschaft, Zusammenhalt – dafür brauchen wir den Sport und die Vereine unserer Stadt. Mit dem Active City Starter-Gutschein bieten wir allen Hamburgerinnen und Hamburgern einen zusätzlichen Anreiz, in einen Verein einzutreten,“ sagt Sportsenator Andy Grote.

Hamburger Modell bald bundesweit?

Das Hamburger Modell hat sich also bewährt. Laut einer Auswertung des Senats profitierten neben Sportspaß (1.885) insbesondere der Altonaer Turnverband von 1845 e. V. (1.666), der ETV (1.656), die HT 16 (837) und die TSG Bergedorf (742) von dem Gutschein-System.

Nun wird eine bundesweite Ausweitung des Gutscheinsystems überprüft. Denn bei einer außerordentlichen Sportministerkonferenz im April einigten sich die Sportministerinnen und Sportminister der Länder und Bundesministerin Nancy Faeser auf eine bundesweite Bewegungskampagne. In diesem Rahmen werden auch bundesweite Starter-Gutscheine in Betracht gezogen.

Sport-Förderung läuft weiter

Die Hansestadt fördert Sport und Bewegung auch nach Ende der Corona-Maßnahmen weiter. Als nächstes startet eine Mitgliederkampagne für mehr Mädchen und Frauen im Sport. Denn aktuell sind nur 34,2 Prozent der 497.900 Mitglieder in Sportvereinen weiblich. Die Starter-Gutscheine nutzen Männer und Frauen hingegen gleichermaßen. Zudem stellt die Stadt eine weitere Million für die Schwimmlern-Offensive zur Verfügung. Seit Pandemiebeginn hat die Stadt den Sport mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von insgesamt rund 38 Millionen Euro unterstützt.