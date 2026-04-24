Tennis-Highlights bei der SV Blankenese

Wenn am Eichengrund die ersten Bälle der Saison geschlagen werden, wird schnell deutlich, dass es bei der SV Blankenese um mehr geht als nur um Ergebnisse. Die Heimspieltage entwickeln sich zunehmend zu Treffpunkten für den ganzen Stadtteil. Familien, Mitglieder und Tennisinteressierte kommen zusammen, um Sport auf hohem Niveau zu erleben und gleichzeitig echtes Clubleben zu genießen.

Ein entscheidender Faktor für die sportliche Entwicklung ist Spielertrainer Julian Onken. Der ehemalige ATP-Profi bringt Struktur, Erfahrung und eine klare Philosophie in den Verein. Sein Ansatz verbindet Leistungsorientierung mit nachhaltiger Nachwuchsarbeit. Unterstützt wird er dabei von etablierten Spielern wie Lucas Hellfritsch sowie internationalen Verstärkungen, die zusätzliche Qualität ins Team bringen.

Auch sportlich dürfen sich Zuschauer auf eine spannende Saison freuen. Die Heimspiele gegen den Uhlenhorster HC, den Oldenburger TeV II und insbesondere das Derby gegen den Großflottbeker THGC versprechen hochklassiges Tennis direkt vor der Haustür. Gerade diese Begegnungen stehen für intensive Matches und eine besondere Atmosphäre auf der Anlage.

Derbys, Nachwuchs und echtes Vereinsleben

Ein besonderer Fokus liegt auf den „Derbys im Westen“. Beim Auswärtsspiel gegen den Hamburger Polo Club will die SV Blankenese mit möglichst vielen Unterstützern anreisen und für Heimspielstimmung sorgen. Das Rückspiel am Eichengrund dürfte dann zum emotionalen Höhepunkt werden, wenn zahlreiche Fans für volle Ränge sorgen.

Parallel dazu setzt der Verein gezielt auf Nachwuchsförderung. Ein neues Stickeralbum für Kinder unter zwölf Jahren bringt die Teams näher an die jüngsten Mitglieder heran. Insgesamt 350 Alben werden kostenlos verteilt, ergänzt durch Autogrammaktionen und Tauschmöglichkeiten an Spieltagen. So entsteht eine direkte Verbindung zwischen Nachwuchs und Mannschaften, die langfristig motiviert.

Saisoneröffnung mit viel Tennis und 120-Minuten Party

Der offizielle Saisonstart erfolgt am 26. April auf der Anlage am Eichengrund. Mit Showtraining, Mitmachaktionen und einem klaren Bekenntnis zu „Ja zu Olympia in Hamburg“ richtet sich der Tag an alle Generationen. Am Abend sorgt Musik für einen entspannten Ausklang.

Ein weiteres Highlight folgt am 28. Mai mit der „Derben Sause“ im Don A Roma. Das Get-together mit Spielerinnen und Spielern bietet die Gelegenheit, das Team abseits des Platzes kennenzulernen. Falls Sie dabei sein möchten: Einfach eine E-Mail an Tom.heinkel@Heinkel-group.com senden und mit etwas Glück Tickets sichern.

Mit dieser Mischung aus sportlichem Anspruch, Gemeinschaft und neuen Ideen zeigt die SV Blankenese, wie lebendig und offen moderner Tennissport sein kann – mitten in Blankenese.