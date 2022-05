Verlosung: Kult-Derby in Klein Flottbek

Zum 91. Mal macht sich die internationale Springreiterelite auf, den ältesten und schwierigsten Parcours aller Zeiten, das Deutsche Spring-Derby, zu meistern. Neben dem legendären Spring-Derby ist bereits seit 2008 die höchstdotierte Springserie der Welt, die Longines Global Champions Tour, zu Gast in Klein Flottbek. Hier sind unter anderem die Top 30 der Weltrangliste startberechtigt – also die komplette Weltelite. Das rasante Speed-Derby sowie Nachwuchsprüfungen für Talente im und unter dem Sattel vervollständigen das Geschehen auf dem Springplatz.

Wettkampf mit Tradition

Das Turnier gibt es bereits seit 1920 – und ebenfalls den Parcours, was ein weltweites Alleinstellungsmerkmal ist. Jedes Jahr lockt die Veranstaltung Pferdefans aus der ganzen Welt an. Mittlerweile ist sie ein Klassiker mit großer Fanbase aus allen Generationen. Zusätzlich zum Spitzensport gibt es auch eine große Flaniermeile mit umfangreicher Ausstellung und Kulinarik.

Das Deutsche Dressur-Derby hat noch weitere Besonderheiten zu bieten, wie eine einzigartige Prüfungsform: den internationalen Grand Prix mit Pferdewechsel. Der Herausforderung des Pferdewechsels stellen sich auch zunehmend immer mehr U25- und U16-Reiter, die sich in Klein Flottbek jeweils in ihren eigenen Dressur-Derbys messen.

Derby-Tickets zu gewinnen

Wir verlosen Tickets! Genauer gesagt 5×2 Flanierkarten für den Freitag. An dem Tag stehen die zweite Qualifikation zum Derby sowie der Preis der Deutschen Kreditbank auf dem Programm. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie einfach bis zum 20. Mai eine E-Mail mit dem Betreff „Derby-Tickets“ an redaktion@kloenschnack.de.

Die Veranstaltung findet am Christi-Himmelfahrt-Wochenende, also vom 25. bis zum 29. Juni, statt. Den genauen Zeitplan sowie Infos zu den Ausstellern finden Sie auf der Webseite. Hier können Sie auch Tickets kaufen – die Tickets von 2020 behalten ihre Gültigkeit.