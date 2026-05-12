Wedeler Halbmarathon knackt nächsten Teilnehmerrekord

Der Wedeler Halbmarathon wird immer beliebter: Bei der neunten Auflage der Laufveranstaltung meldeten sich insgesamt 1246 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an – so viele wie noch nie zuvor. Damit setzte sich das Wachstum des Events trotz starker Konkurrenz durch den Hamburger Hafengeburtstag und das letzte HSV-Heimspiel der Saison fort.

Besonders die Hauptdistanz über 21,1 Kilometer legte weiter zu. Im Vergleich zum Vorjahr gingen 81 zusätzliche Anmeldungen für den Halbmarathon ein. Auch der Zehn-Kilometer-Lauf gewann an Beliebtheit.

Bei sonnigem Wetter und nahezu windstillen Bedingungen fiel der Startschuss für das Hauptfeld um 10 Uhr im Wedeler Zentrum. Zunächst setzte Jan Schölzl das Tempo, ehe Niklas Gleser nach rund vier Kilometern die Führung übernahm und bis ins Ziel verteidigte. Der Läufer aus Lübeck gewann den Wedeler Halbmarathon in 1:17:51 Stunden netto.

„Im Wald habe ich angegriffen und bin am Führenden vorbei“, erklärte Gleser nach dem Rennen. Wirklich absetzen konnte er sich allerdings nicht. Vor allem auf dem Deich habe ihm die Wärme zugesetzt. Trotzdem brachte er seinen Vorsprung ins Ziel und durfte sich anschließend über den Sieg freuen.

Deutlicher als bei den Männern fiel dagegen der Halbmarathon-Sieg von Lisa Kucziensky vom SV

Großhansdorf bei den Frauen aus. Sie erreichte das Ziel nach 1:26:41 Stunden und war 2:04 Minuten schneller als die Zweitplatzierte Reimy Liou aus Hamburg.

Über die Zehn-Kilometer-Distanz gab es einen französischen Doppelsieg. Leo Lamy aus Lille gewann in 34:07 Minuten vor seinem Landsmann Gauthier Schaeffer aus Straßburg. Bei den Frauen sorgte die Netto-Zeitwertung für Spannung: Zwar überquerte Angelina Pausin zunächst vor Mercedes Böhnisch die Ziellinie, am Ende gewann Böhnisch jedoch mit drei Sekunden Vorsprung.

Im Fünf-Kilometer-Elbmarschlauf durfte sich zudem eine Lokalmatadorin feiern lassen: Mia Broyer aus Wedel sicherte sich den Sieg bei den Frauen.