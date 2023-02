Amelie Fechner liest ihre Werke in Blankenese

Die 1969 in Oberhausen geborene und in Hamburg lebende Lyrikerin Amelie Fechner liest am 21. März in Blankenese aus ihren eingängigen Gedichtzyklen. „Ihre Texte sind lebensnah und warmherzig komponierte Arrangements, die bewegen. Begleitet wird sie dabei von der Gitarristin Hilke Billerbeck“, sagen die Organisatoren der Lesung Pascal Mathéus, Florian Wernicke von der Buchhandlung Kortes.

Die Autorin studierte zunächst Jura in Freiburg, Hamburg und Bordeaux. Einige Jahre arbeitete sie als Rechtsanwältin und freie Autorin, bevor sie ihrer literarischen Leidenschaft mehr Nachdruck verlieh. In 2013 gründete sie den Postkartenverlag feinezeilen, der ihre Verse deutschlandweit bekannt machte. Im Jahr 2017 erschien Fechners erster Gedichtband „Das pralle Leben“. Neu erschienen ist nun der Band „Die du bist“. Die Amelie Fechner bezeichnet ihre Texte häufig als Alltagsgedichte. Die Werke sind eingängig, und federleicht, selbst wenn sie schwere Themen einfangen. Sie haben fast etwas von Kästners Gebrauchslyrik. Damit bieten sie auch denjenigen, die Berührungsängste vor Lyrik haben, einen guten Einstieg.

Weitere Informationen

Lesung – Amelie Fechner

21. März, 19 Uhr

Buchhandlung Kortes

Elbchaussee 577

Eintritt 15 Euro

Tickets unter diesem Link