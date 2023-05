Es wird das bereits siebte große Benefizkonzert zugunsten des Projektes „Herzbrücke“. Initiatoren sind die Albertinen-Stiftung und des Albertinen Herz- und Gefäßzentrum. Diesmal dabei sind die international gefeierten Musikerinnen des Ensembles Salut Salon und die Nachwuchstalente von The Young ClassX. Letztere ist eine Kooperation des Salut Salon und der Otto Group. Die Moderation übernimmt an diesem Abend Anja Würzberg, Programmchefin NDR Kultur.

Benefizkonzert für herzkranke afghanische Kinder

Der Erlös des Abends fließt dem Projekt „Herzbrücke“ zu, das herzkranken afghanischen Kindern und Jugendlichen eine Behandlung ermöglicht. Hierzu sagen die Verantwortlichen: „Mittlerweile konnte dank zahlreicher Spenden für die Albertinen-Stiftung weit über 500 Kindern die Chance für ein zweites Leben geschenkt werden. Mehr als 350 Kinder sind dabei seit 2017 im French Medical Institute in Kabul operiert worden, darunter in 2023 allein schon mehr als 30 Kinder. So stärkt die „Herzbrücke“ die medizinische Versorgung vor Ort, und das gerade auch nach der Machtübernahme durch die Taliban.“

Weitere Informationen

Benefizkonzert für die „Herzbrücke“

9. Mai

Der Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr

Hauptkirche St. Michaelis

Englische Planke 1

in 20459 Hamburg.

Karten für dieses außergewöhnliche Konzert gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen von 19,60 Euro bis 43,10 Euro (inkl. aller Gebühren und HVV-Ticket).