Bücher- und Medienflohmarkt in Wedel

Am 16. und 17. Februar findet in der Stadtbücherei Wedel wieder der beliebte Bücher- und Medienflohmarkt statt. In den Räumen der Bücherei werden sowohl Bücher als auch DVDs, Hörbücher, Musik-CDs, Konsolenspiele und vieles mehr für kleines Geld verkauft. Alle angebotenen Artikel stammen aus Spenden. Zum Teil handelt es sich um Artikel, die nicht für den Bestand geeignet sind oder von der Bücherei ausgemustert wurden.

Am Freitag, 16. Februar ist der Flohmarkt zwischen 14 und 17.30 Uhr geöffnet, am Samstag, 17. Februar zwischen 9 und 12.30 Uhr. Der gesamte Erlös des Flohmarkts kommt der Bücherei zugute. Davon werden zum Beispiel Lesungen finanziert oder nötige Investitionen getätigt. Organisiert, geplant und durchgeführt werden die Flohmärkte vom Förderverein für die Stadtbücherei Wedel e.V.

Spenden für den Bücher- und Medienflohmarkt sind weiterhin erwünscht

Möchten Sie Bücher oder Medien spenden, können Sie bis zu 20 Bücher, Brettspiele oder Puzzles an der Information der Bücherei abgeben. Andere Medien werden nicht mehr angenommen. Die Spenden sollten gut erhalten sein.