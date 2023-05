DaWaDochMaWas im BWC

Der Wirt des legendären Lokals BWC hat inzwischen gewechselt, der neue war aber sofort begeistert, als er von der Konzertidee hörte. Die Wedeler Band „DaWaDochMaWas“ spielt im Mai in der Kultkneipe am Roland. Die vier Musiker der Band mit dem ungewöhnlichen Namen stehen inzwischen über 25 Jahre zusammen auf der Bühne und spielen Fun-Rock. Rock-Hits, Folk- und Schlagertitel werden in eigener Interpretation gespielt, entspannt und spaßig.