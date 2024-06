Das Elbhochufer feiert am „mittendrin“

Das Wetter soll gut werden und die Stimmung noch viel besser: Die Arbeitsgemeinschaft Elbhochufer veranstaltet am 29. Juni das Stadtteilfest am Elbhochufer – mit großem Kinderprogramm und Konzerten bis in die Nacht.

Breit aufgestellt: Die Arbeitsgemeinschaft Elbhochufer (AGE) freut sich auf das 31. Stadtteilfest am Elbhochufer in der Friedrich- Eggers-Straße am Sonnabend, 29. Juni ab 14 Uhr. // Foto: Stadt Wedel/Stadtteilzentrum.