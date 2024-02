Hamburg Dungeon: Revolte in der Speicherstadt

Hunderte wütende Frauen, die im Chor brüllen, Menschenketten, die Fabrikzugänge blockieren – und schließlich bedrohlicher Rauch über den Kaffeeböden. Was ist da in der Speicherstadt los? Es tobt Hamburgs erste echte Frauenrevolution: „Der Aufstand der Kaffeeverleserinnen“. Die Arbeiterinnen kämpfen gegen die unzumutbaren Arbeitsbedingungen, knochenharte Arbeit, unfaire Strafzahlungen und Hungerlöhne. Das Hamburg Dungeon widmet seine Zusatzshow im Frühjahr 2024 dieser historischen Revolte. Der „Aufstand der Kaffeeverleserinnen“ läuft vom 1. März bis 30. April 2024 und ist dann fester Bestandteil des 80-minütigen Rundgangs im Hamburg Dungeon.

Zur Geschichte

Die Hansestadt, geprägt von ihrer maritimen Geschichte und ihrem weltoffenen Flair, hat eine lange und enge Beziehung zum Kaffee, dem sogenannten „schwarzen Gold“. Als bedeutender Handelsplatz für Kaffee war und ist Hamburg ein Zentrum der Kaffeekultur. Die zahlreichen Cafés und Röstereien zeugen von der Liebe der Hamburgerinnen und Hamburger zum Kaffee. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt – auch wenn es um das schwarze Gold geht. Das Hamburg Dungeon zeigt die dunklen Seiten der Kaffeeverarbeitung in Hamburg in einer Zusatzshow über den „Aufstand der Kaffeeverleserinnen“, die im April 1896 zu Hunderten gegen Hungerlöhne und Arbeitshetze auf den Kaffeeböden

protestierten – in manchen Firmen bis zu sechs Wochen lang.

In dieser Szenerie finden sich die Gäste des Hamburg Dungeon ab dem 1. März 2024 wieder: Nach Betreten des Fabrikgeländes werden sie unmittelbar in die Vorbereitung eines Streiks hineingezogen, um gemeinsam mit den aufgebrachten Arbeiterinnen gegen Ausbeutung durch Hungerlöhne, Arbeitszeiten von mehr als 10 Stunden, Strafgelder, harte körperliche Akkordarbeit und sexuelle Belästigung zu protestieren. Doch dann eskaliert die Situation und das Streikvorhaben wandelt sich in einen feurigen und explosiven Showdown …

Der Hamburg Dungeon

Professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler, filmreife Kulissen und Special Effects lassen im Hamburg Dungeon dunkle Momente der Hamburger Geschichte zum Leben erwachen und werden so hautnah spürbar. „Der Aufstand der Kaffeeverleserinnen“ entstand in Kooperation mit dem Museum für Hamburgische Geschichte.