Veranstaltung: Eine Stadt nach menschlichem Maß

Im Herbst 2022 verwandelte die Initiative „Altstadtküste“ die neue Gröninger Straße im Rahmen eines Verkehrsversuchs zu einem Straßenpark. Gleich neben St. Katharinen entstand ein begrünter Treffpunkt für Diskussion, Tanz und Kultur. Die Idee: mehr Grün und die Entsiegelung von Flächen. Das versprach Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels. Doch genügt das, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden? Die Gemeindeakademie Blankenese hakt nach.

Denn auch Blankenese engagiert sich für die weitere Belebung des Quartiers, die Entwicklung des Ortskerns und auch der Kirche nebst Außenflächen. Die Gemeindeakademie Blankenese wagt daher den Brückenschlag zwischen Katharinen-Viertel und Blankenese. In einer Veranstaltung am 7. Mai will man Erfahrungen austauschen und Perspektiven für eine nachhaltige Zukunft entwickeln. Dabei legen die Veranstalter den Fokus auf geografische, ökologische, soziale sowie kulturelle Topografien und Landschaften. Teilnehmende sind unter anderem Katharina Marie Erzepky (Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V.) und Prof. Antje Stokman (Landschaftsarchitektin und Dekanin an der HafenCity Universität).

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Zeit und Ort

Di., 7. Mai, 19.30 Uhr,

Gemeindehaus,

Mühlenberger Weg 64a, Blankenese