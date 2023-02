Sozialer Eintopf

Überall steigen die Preise, egal ob bei Lebensmitteln, Energie oder Mieten. Für die Partei Die Linke ist das Anlass, einen auszugeben. Am 16. Februar laden die Linken im Café Osdorfer Born 53 zur Eintopf-Aktion ein. Jeder ist herzlich willkommen. Aber es geht nicht nur um ein kostenloses Essen: „Lasst uns bei einem warmen Essen über all die Probleme sprechen, die uns aktuell das Leben schwer machen“, heißt es auf dem Veranstaltungsflyer. Bei Interesse können die Gäste auch eine Sozialberatung vor Ort erhalten. Zum Beispiel zu Anträgen rund um ArbeitslosenEingeld (ALG), Wohngeld oder BAföG.

Für die Linken in Altona sind es nicht die ersten „Eintop-Gespräche“. Diese hätten sich bereits bewährt, sagt eine Sprecherin. Die Partei wiederholt die Aktion am 20. März. Gut 100 Portionen sind am 16. Februar vorgesehen. Diese werden bis etwa 21 Uhr fleißig ausgegeben, solange der Vorrat reicht. Das Café 76 befindet sich im Bürgerhaus Bornheide (Rotes Haus).

Informationen zur Eintopf-Aktion

16. Februar und 20. März

jeweils von 19 bis circa 21 Uhr (solange der Vorrat reicht)

Café Osborn 53

Bornheide 76

22549 Hamburg