Erster Familien-Klimastreik

Mit dieser Meinung sind die Aktivisten von Parents for Future nicht allein. Das Thema Klimaschutz ist salonfähig geworden. Die Demo macht es nun zur „Familiensache". Unterstützt werden die Parents for Future von der bekannten Umweltbewegung Fridays for Future.

Familien-Klimastreik: Niemals zu klein, um einen Unterschied zu machen

„You are never too small to make a difference“ unter diesem Motto findet am Freitag, den 10. Juni 2022, ab 16 Uhr der erste Familien-Klimastreik in Hamburg statt. Eltern und Großeltern werden mit ihren Kindern und Enkeln – viele davon im Kita Alter – eine klimagerechte Politik fordern, die auch den Jüngsten in der Gesellschaft noch eine lebenswerte Zukunft ermöglichen soll. „Unsere Zukunft liegt in Euren Händen!“ wollen sie den politischen Entscheidern entgegenrufen.

„Schließlich geht es um die Zukunft, auf die sie ihre Kinder täglich vorbereiten.“

Unterstützt werden die Organisatoren dabei von dem Liedermacher Reinhard Horn und der Kinder-Rockband „Radau!“ Arne Gedigk von der Band „Radau!“ sagt: „Bei der Demo von Parents for Future treten wir gern auf, weil wir als Band für Kinder die Idee einer lebenswerten Welt für die nachfolgenden Generationen unterstützen“. Viele Eltern haben bei der Vorbereitung des Streiks geholfen. Kitas, Bücherhallen, Läden und Sportvereine haben Plakate aufgehängt – das Interesse sei groß, meinen die Veranstaltenden.

Das verwundert nicht: Rund 26.000 Einladungskarten wurden verteilt. Maik Grebita, Mitkoordinator des Klimastreiks, ist begeistert von der Resonanz: „Das Thema brennt den Eltern unter den Nägeln. Und natürlich auch den Großeltern, Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern… Schließlich geht es um die Zukunft, auf die sie ihre Kinder täglich

vorbereiten“.

Um 16 Uhr ist der Auftakt zum Familien-Klimastreik am Gänsemarkt, der gegen 18.45 Uhr auf dem Rathausmarkt endet.