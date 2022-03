Experten-Gespräch zum Krieg in der Ukraine

„Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt der Ukraine und den Menschen im Land“, teilt Dirk Schmittchen, Stellvertretender Geschäftsführer und Bereichsleiter Sicherheitspolitik, auf der Webseite des Haus Rissen mit. Ein Experten-Gespräch am 10. März soll Interessierten dabei helfen, die Geschehnisse einzuordnen.

Experten-Gespräch soll Fragen klären

Die ganze Welt ist schockiert, denn es herrscht Krieg in Europa. Für Bundeskanzler Olaf Scholz markiert der russische Angriff auf die Ukraine eine „Zeitenwende“. Für den Politikwissenschaftler Herfried Münkler sogar eine Rückkehr des imperialen Zeitalters. Doch was genau implizieren solche Begriffe? Wie sind sie einzuordnen und was bedeuten sie für Deutschlands Rolle für die europäische Sicherheit?

Diese und weitere Fragen stehen bei dem Experten-Gespräch im Fokus. Zu Gast ist Dr. Hans-Peter Bartels, der von 2015 bis 2020 als Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestags tätig war. Tobias Fella, Referent für Sicherheitspolitik im Haus Rissen, ist als weiterer Gesprächspartner vor Ort. Dirk Schmittchen moderiert die Veranstaltung, Geschäftsführerin Verena Fritzsche begrüßt persönlich alle Gäste.

Infos & Anmeldung

Los geht es um 18 Uhr, das Ende ist für 20.30 Uhr angesetzt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, eine Anmeldung per Mail unter marketing@hausrissen.org ist bis zum 8. März erforderlich. Das Experten-Gespräch findet als hybride Veranstaltung statt: Die Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch digital via Zoom möglich.

Wer online teilnehmen möchte, bekommt nach Anmeldung die Einwahldaten zugeschickt. Die Teilnahme vor Ort kostet 25 Euro, ermäßigt 5 Euro.