Family to Family: Wohltätiges Osterfest in Hamburg

Die „Ukrainian Days“ wollen vom 18. bis 24. April Geflüchteten ein schönes Osterfest ermöglichen. Sie feiern das Ukrainische Osterfest im Foodlab in der Überseeallee 10. Unter der Woche stellen ukrainische Köchinnen und Küche mit Freiwilligen traditionelle Osterkörbe mit hausgemachtem Osterbrot, bemalten Eiern und Würstchen her. Alle Hamburgerinnen und Hamburger sind eingeladen, einen Korb gegen eine Spende zu erwerben. Diese werden dann ab Mittwoch, 20. April an ukrainische Familien verschenkt, die Zuflucht in Hamburg und Umgebung gefunden haben.

“Dieses Jahr mussten viele Familien ihre Heimat verlassen und können Ostern nicht wie gewohnt feiern. Wir wollen den Geist dieses besonderen Tages bewahren, der neues Leben, neue Hoffnung und neue Horizonte bringt”, erzählt Svita Latkina. Sie ist eine der Gründerinnen von „Ukrainian Days“ in Hamburg (Udays). Udays ist ein Verein zur Förderung ukrainischer Kultur und Kunst in Hamburg.

Ein ehrgeiziges Ziel

„Unser Ziel ist es, 1.000 Körbe anzufertigen und schutzsuchenden Ukrainern in der Stadt Hamburg so die Möglichkeit zu geben, ein schönes Osterfest zu feiern.“ So die Organisatorin Latkina. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, findet im Foodlab zusätzlich zur Spendenaktion ein Rahmenprogramm statt. Besucher haben während der Woche von Montag bis Freitag zwischen 13.00 und 17.00 Uhr die Möglichkeit, vor Ort traditionelle ukrainische vegetarische Speisen, Gebäck und Getränke zu probieren.

Am Wochenende ist das Foodlab von 11.00 bis 15.00 geöffnet. Außerdem werden Meisterkurse in der Kunst des Bemalens ukrainischer Ostereier, des Dekorierens und des Gestaltens von Körben angeboten. „Wir wollen damit die Ukraine unterstützen und gleichzeitig eine Möglichkeit schaffen, dass sich Kontakte zwischen ukrainischen und deutschen Familien aufbauen können. Auf diese Weise möchten wir unseren Beitrag leisten, dass wertvolle Beziehungen entstehen können und die Integration in Deutschland beziehungsweise in Hamburg beginnt,“ ergänzt Svita Latkina.

Die Tradition

Die Ukrainischen Traditionen des Osterfestes sind vielfältig und einzigartig. Hierbei ist der wichtigste Tag der Ostersonntag. Dieser wird dieses Jahres am 24. April 2022 gefeiert – eine Woche nach dem Osterfest in Deutschland. Das wichtigste Symbol des Osterfestes ist der Osterkorb. Dieser wird sowohl mit einem verzierten Osterbrot als auch mit Eiern und Wurst gefüllt. Am Tag der Auferstehung Christi besuchen die Ukrainerinnen und Ukrainer mit den Körben die Kirche, um die Osterliturgie zu feiern und den Ritus der Weihung zu vollziehen. Anschließend versammeln sich die Familien, um das Osterbrot und das Essen aus des Osterkörben gemeinsam zu genießen. Informationen bezüglich der Udays und weiteren Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite From Family to Family (udays.org). Auf Instagram ist die Initiative unter www.instagram.com/udays_hamburg aktiv.

Mitveranstalter der Aktion sind der Ukrainische Hilfsstab und das Ukrainische Generalkonsulat in Hamburg. Sie werden unterstützt durch die Bürger Stiftung Hamburg.