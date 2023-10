Faszination 3D-Druck: Vortrag im Möller Technicon Wedel

Das Möller Technicon öffnet morgen wieder seine Türen für einen anschaulichen Vortrag mit vielen Beispielen. Diesmal geht es um das Thema 3D-Druck.

Das Technicon verbindet in seinem Vortrag Theorie und Praxis. Daher wird an Beispielen gezeigt, was beim 3D-Druck wichtig ist, damit so detaillierte Objekte wie dieses entstehen können. // Foto: Technicon Wedel