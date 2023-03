Flohmarkt: Wedel lädt zum Stöbern ein

Flohmarkt-Fans kommen in Wedel diesen Monat voll auf ihre Kosten. Gleich zwei ganz besondere Flohmärkte stehen dieses und nächstes Wochenende an.

Flohmarkt-Tour durch die Siedlung

Am Sonntag, 19. März, startet zum dritten Mal die Flohmarkt-Tour durch die Moorwegsiedlung. Von 10 bis 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher hier die unterschiedlichsten Dinge ergattern. Von Kinderkleidung über diverse Dekoartikel bis hin zu Spielzeug und Trödel ist für jeden etwas dabei. Ebenso bieten einige Familien Bastelangebote an.

Das eigene Grundstück zur Flohmarktfläche machen und Nachbarn, Freunde und Bekannte stöbern lassen – das ist das Prinzip von „MWS macht Flohmarkt“. Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich bereits angemeldet.

„Düt und Dat“

„Düt un Dat & Second Hand“ heißt es am 25. und 26. März wieder in der Kursana Residenz Wedel. Nach dreijähriger Corona-Pause öffnet das Haus diesmal gleich an zwei Tagen für seinen traditionellen Trödelmarkt die Türen. Auf 100 Metern Verkaufsfläche bieten Seniorinnen und Senioren, Mitarbeitende und Freunde des Hauses Antiquitäten und Raritäten sowie Schönes und Nützliches aus ihrem Privatbesitz an.

„Echte Schätzchen sind dabei“, verrät die ehemalige Kursana-Direktorin und Flohmarkt-Initiatorin Anne Schnieber, die sich selbst von einem klassischen Nähtisch aus den 1920er Jahren trennt. Außerdem im Angebot: alte Puppen, „Hamburgensien“ – Hamburg-Bilder im hochwertigen Mahagoni-Rahmen und wertvolles Rosenthal-Porzellan.

Der Trödelmarkt findet von 9 bis 16 Uhr im Veranstaltungsraum und im Foyer statt. Der Eintritt ist frei.