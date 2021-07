Fotografie-Workshop

Im Rahmen des Kunstprojekts „ISO“ laden die Künstlerinnen Greta Granderath & Juliana Oliveira zu einem Fotografieworkshop ein.

Das Projket dreht sich um die private Fotografie und richtet sich an Menschen, die sich im Umgang mit Chats nicht sicher fühlen oder ihr Wissen aufbessern wollen. Unter der Leitung von Christiane Schwinge & Robert Paschmann schauen sich die teilnehmenden einen

Nachmittag lang gemeinsam den Messenger-Dienst Telegram an, beantworten offene Fragen und probieren Neues aus. Wie kann man zum Beispiel seine privaten Daten schützen, sein Profilbild ändern, seine Telefonnummer verstecken oder ein Foto bearbeiten, bevor es verschickt wird? Für die Teilnahme ist ein Smartphone erforderlich sowie ein paar Lieblingsfotos – auf dem handy oder analog. Fotografie und Chats sind in unserem Alltag omnipräsent. „ISO“ erforscht und verbindet beide Bereiche und erprobt die radikale Erweiterung des Theaters in den digitalen Raum.

Infos

Donnerstag, 5.8.21, 14:00 Uhr – 19 Uhr (5 Std. mit Kaffe- und Kuchenpause)

Bürgerhaus Wilhelmsburg, Mannesallee 20, 21107 Hamburg

Weitere Infos und Anmeldung: www.lichthof.de