Freier Eintritt ins Miniatur Wunderland

Das Miniatur Wunderland ist weit über Hamburg hinaus beliebt. Laut diverser Statistiken ist es Deutschlands beliebteste Touristenattraktion – wohl aus gutem Grund. Doch es gibt viele Menschen, die sich den Besuch nicht leisten können. Das Miniatur Wunderland will helfen. Im Januar ist der Eintritt für Menschen frei, die zu wenig Geld für den Eintritt haben. Dabei gehen die Organisatoren einen gewagten Schritt. „Wir möchten die Menschen nicht in Kategorien einteilen, sondern machen das ganz simpel: Wer wirklich der Meinung ist, dass er / sie sich einen Wunderland-Besuch nicht leisten kann, kann von der Aktion Gebrauch machen.“, heißt es auf der Website des Wunderlandes.

Dem Miniatur Wunderland geht es um großes Vertrauen

Das Angebot richtet sich nicht nur an Gäste aus Hamburg, sondern an alle Interessierten. Da leider die Gefahr besteht, dass das Angebot ausgenutzt wird, betont das Wunderland folgendes: „Hier geht es um großes Vertrauen. Wir hoffen, dass es nicht missbraucht wird.“

Die Betreiber bitten bei der Buchung auf Familien mit Kindern Rücksicht zu nehmen und für diese möglichst die Termine am Wochenende frei zu halten. Außerdem sei es sinnvoll, bei der Buchung auf die Randzeiten auszuweichen. „Alle die nicht auf das Wochenende angewiesen sind, bitten wir das Angebot Montag-Donnerstag, oder am Wochenende spät abends zu nutzen.“, so das Wunderland. Aktuell sind die Kapazitäten begrenzt. Wie viele andere Kulturangebote, benötige auch das Wunderland zum Überleben in diesen Zeiten dringend auch zahlende Gäste. Daher werden nur 15.000 – 20.000 Tickets spendiert.

Aufgrund aktueller Corona-Regeln muss zwingend eine Onlinebuchung erfolgen. Vor Ort ist die Nutzung der Aktion nicht möglich. Weitere Informationen zur Buchung finden Sie hier.