Geben fürs Beben: Charity-Dinner für Türkei und Syrien

Einen Monat nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien befinden sich die Regionen immer noch im humanitären Ausnahmezustand. Mehrere Millionen Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen. Deswegen laden Koral Elci und Osman Sezener am Donnerstag, 30. März, zu einem gemeinsamen Charity-Dinner ein. Los geht es um 18 Uhr im Basecamp Altona. Alle Einnahmen des Abends kommen Hilfsorganisationen in den betroffenen Gebieten zugute, um den Wiederaufbau zu unterstützen.

Die beiden Köche kreieren mit ihren Teams ein ganz besonderes Menü: acht Gänge samt Getränkebegleitung. Dabei lassen sie sich von der Küche der betroffenen Regionen inspirieren. Dabei stehen die beiden multikulturellen Zentren Antakya und Gaziantep im Fokus. Ihre kulinarischen Besonderheiten gibt es in neuer Interpretation zu kosten. Tickets gibt es online.

Wer steckt hinter dem Charity-Dinner?

Koral Elci ist Kopf der Kitchen Guerilla in Hamburg. Seine Familie stammt aus Antakya, dem Startpunkt der kulinarischen Reise des Abends.

Osman Sezener ist ein junger Meisterkoch in der Türkei und stammt ursprünglich aus Izmir an der ägäischen Küste. Schon in seinen jungen Jahren wurde ihm klar, dass er dem kulinarischen Weg seiner Familien folgen würde und für die Gastronomie geboren war. Nach seiner Ausbildung und Arbeit in den USA, Italien sowie Istanbul, eröffnete er neben anderen einzigartigen Restaurants, seinen Kindheitstraum: das OD Urla. In seiner Küche verbindet Osman Zutaten aus der Ägäis-Region mit kulinarischen Erinnerungen aus seiner Kindheit. Dadurch vermittelt er seinen Gästen die Natürlichkeit und Vielfältigkeit seiner Heimat.

Für das Charity-Dinner haben die beiden sich noch Unterstützung geholt. Levon Bagis, Sommelier aus Istanbul sowie Barkeeper Ahmet Ayberk helfen bei der Getränkeauswahl. Und auch Musik darf an dem Abend nicht fehlen: DJ Emin sorgt für gute Stimmung.