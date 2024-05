„Generalprobe“ für den Abschluss

Die Künstler Sergi Pacheco Portales und Yi-Teng Huang stehen vor einem Meilenstein, dem letzten Abschnitt ihres Studiums an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg: In Kürze legen sie ihr Konzertexamen ab. Beide zeigen an diesem Abend ihr virtuoses Können. Es erklingen Werke von Schumann, Liszt, Debussy und Chopin.

Eintritt: 17 Euro, ermäßigt 7 Euro. Tickets über www.barlach-haus.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Reihe Klang & Form

Achtmal im Jahr wird das Ernst Barlach Haus zum Konzertsaal im Grünen. Im wunderschönen Jenischpark gestalten dann Studierende der Musikhochschule einen besonderen Abend der „Klang & Form“.

Zeit und Ort

Sonntag, 26. Mai

18 Uhr

Ernst Barlach Haus

Baron-Voght-Straße 50a

Othmarschen