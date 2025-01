Goßlerhaus: Im Dialog mit Finanzsenator Dressel

Hamburgs SPD lädt zu einer Diskussionsrunde über den neuen Doppelhaushalt ein. Wohin das Geld fließt, in welche Bereiche der Stadt besonders viel investiert wird, möchte die Bürgerschaftsabgeordnete Philine Sturzenbecher mit dem Publikum und Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel besprechen. Im Fokus steht auch, wie der Hamburger Westen vom neuen Haushalt profitieren soll. Die Veranstaltung trägt den Titel „Klug, sozial und nachhaltig: Investitionen in Hamburgs Zukunft“. Der Eintritt ist frei.

Zum Hintergrund

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel, Bezirksamtleiterin Dr. Stefanie von Berg und Jan Zunke, Geschäftsführer Sprinkenhof, beim Richtfest des Fischerhaus Blankenese.

Mit einem Gesamtaufwand von fast 44 Milliarden Euro hat der Doppelhaushalt 2025/2026 das größte Volumen in Hamburgs Geschichte. Der Senat möchte die Stadt damit fit für die Herausforderungen der Zukunft machen. Die Investitionen fließen unter anderem in die städtische Infrastruktur, den Wohnungsbau und kulturelle Themen. Auch die Förderung sozialer Einrichtung, wie dem Fischerhaus in Blankenese, sind von den Haushaltsplanungen betroffen.

Zeit und Ort

Donnerstag, 16. Januar, 19 Uhr, Goßlerhaus, Blankenese