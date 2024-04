Hafengeburtstag mit dem Blankeneser Bürgerverein

Der Blankeneser Bürgerverein (BBV) begleitet am Hafengeburtstag mit der Barkasse „Viktoria“ die Auslaufparade am 12. Mai von 16 bis 19 Uhr. Die Karten für die 3-stündige Fahrt kosten 30 Euro für Mitglieder des BBV, 40 Euro für Gäste und 15 Euro für Kinder bis 16 Jahre. Die Karten sind erhältlich in der Geschäftsstelle des BBV (siehe unten).

Ort und Zeit

Hafengeburtstag, Sonntag, 12. Mai

Die Abfahrt von Blankenese erfolgt am Anleger Op’n Bulln. Dort legt die „Viktoria“ auch bei der Rückkehr wieder an.

Ab 15.45 Uhr können die Gäste an Bord. Um 16 Uhr legt die Barkasse ab.

Getränke, Würstchen und anderes sind an Bord erhältlich.

Geschäftsstelle des BBV

Blankeneser Bahnhofstraße 31a

(Marktplatz-Pavillon)

22587 Hamburg

Tel. 040 – 86 70 32

Geschäftszeiten:

Dienstag und Freitag

von 9:30 bis 12:30 Uhr