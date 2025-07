„Halbblut“ überzeugt bei Premiere

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind eröffnet. Es war ein Wagnis, die weniger bekannte Geschichte „Halbblut“ zu inszenieren. Aber das Ergebnis wischt die Skepsis hinweg. Zur Geschichte: Im Kampf Gut gegen Böse treten die Blutsbrüder Winnetou und Old Shatterhand gegen ein diabolisches Schurkenpaar an – und ein einsamer Krieger, der zwischen zwei Welten gefangen ist, muss seinen Weg im Leben finden. All das wird zu einem kurzweiligen Wildwest-Abenteuer voller Spannung, Action, Spaß und Romantik.

„Halbblut“ verzückt auch kritische Fans

Unter den Zuschauern fanden sich auch in diesem Jahr viele langjährige Fans der Karl-May-Spiele. Ihr Urteil am Ende: Selten sei ein Stück am Kalkberg so aufregend, lustig und actiongeladen gewesen. Auch der Cast hat überzeugt – bei ruhigeren Szenen ebenso wie bei Stunts.

Die Darsteller

Der Musicalstar Alexander Klaws („Tarzan“, „Ghost“, „Jekyll & Hyde“) übernimmt zum fünften Mal die Rolle des Apachen-Häuptlings Winnetou. Als ebenso glamouröses wie gewissenloses Gangsterpaar Donna und Charles Leveret treten die TV-Stars Sonja Kirchberger und Francis Fulton-Smith auf.

Zum Ensemble zählen außerdem Bastian Semm als Old Shatterhand, Sascha Hödl als „Halbblut“ Ik Senanda, Joshy Peters als Tokvi-Kava, Dustin Semmelrogge als Jeremy Swan, Alexis Kara als Dr. Jefferson Hartley, Stephan A. Tölle als Professor Kasimir Obadja Timpe und Alina Arenz als Sally Ann. Harald P. Wieczorek nimmt als Westmann „Majestät“ nach 46 Jahren Abschied vom Kalkberg.

Inszeniert werden die Karl-May-Spiele zum dritten Mal von Regisseur Nicolas König, der seit 1992 zu den Publikumslieblingen am Kalkberg zählt.

Die wohl größte Show im Norden

Er dirigiert im 18.000 Quadratmeter großen Freilichttheater über 80 Mitwirkende, 25 Pferde, einen afrikanischen Schreiseeadler und drei Wüstenbussarde. Das Buch zu „Halbblut“ stammt von Autor Michael Stamp, die Produktions- und Spielleitung liegt in den bewährten Händen von Stefan Tietgen.

Laut Geschäftsführerin Ute Thienel, die die Medienvertreter am Kalkberg begrüßte, betragen die Kosten der neuen Karl-May-Produktion rund 6,5 Millionen Euro. „Allein die Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen für das Theater liegen bei einer Million Euro. Der wichtigste Punkt – und einer der größten – ist natürlich unser Bühnenbild“, so Ute Thienel.

Die Termine

Bis zum 7. September werden insgesamt 72 Vorstellungen gespielt: jeweils donnerstags bis samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.