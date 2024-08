Hirschparkfest am 15.09.2024

Die Freunde des Hirschparks Blankenese und des Wildgeheges Klövensteen e. V. laden zur Jubiläumsparty auf der Lindenterrasse im Hirschpark ein. Anlass ist der Erwerb des Parks durch die Gemeinde Blankenese vor einhundert Jahren, im September 1924. Seitdem ist der Park in öffentlicher Hand. Die Lindenterrasse verwandelt sich beim Hirschparkfest in eine Ausstellungsfläche, wo sich Interessierte über das Parkdenkmal informieren können. „Das Fest ist ein Dankeschön für unsere Mitglieder sowie für alle Freunde des Hirschparks“, so Inge Hansen, Vorsitzende des Vereins der Freunde des Hirschparks Blankenese.

Nach der Begrüßung um 11 Uhr haben die Kinder der Blankeneser Trachtengruppe ihren großen Auftritt. Ab circa 12 Uhr wird der Gartenhistoriker Joachim Schnitter von der Hamburger Umweltbehörde gratis durch den Park führen und sein Wissen mit den Teilnehmern teilen. Um 14 Uhr wird es eine weitere kostenlose Führung mit dem Baumexperte und Autor Harald Vieth geben. Die Bürgervereine von Nienstedten und Blankenese informieren an einem gemeinsamen Stand. Ein buntes Kinderprogramm rundet das Fest ab.

Zeit und Ort

Sonntag, 15. September

11 bis 16 Uhr

Lindenterrasse im Hirschpark (Nienstedten)