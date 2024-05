Jazz-Gottesdienst: Von schwebenden Hütten und lichtem Zuhause

Das Wort „Heimat“ hat Hochkonjunktur, zu hören ist es in Talkshows, auf Wahlplakaten und auf der Straße. Warum? Die Gemeinde der Blankeneser Kirche am Markt meint, es liege vielleicht daran, dass der Begriff zunehmend schwerer zu fassen ist. Dem möchte die Gemeinde mit einem Konzert etwas entgegensetzen.

Hierzu teilt die Gemeinde der Blankeneser Kirche am Makrt mit: „Die Musik, vor allem der Jazz, hat dieses Talent, uns Häuser zu errichten, in denen wir uns wie an Gottes Tisch willkommen wissen dürfen, zuhause auf diesem Planeten, ganz gleich, woher wir kommen, was wir besitzen oder glauben. So machen wir uns auf zur gemeinsamen Erkundung von schwebenden Hütten und lichtem Zuhause in Poesie, Musik und Gebet.“ Es wirken mit: Daniel Stickan (Orgel), das Ensemble Meer & Rausch mit Nis Koetting (Piano), Gerd Bauder (Kontrabass) und Karin Klose (Vocals) – sowie Pastor Frank Engelbrecht.

Zeit und Ort

Sonntag, 9. Juni, 11 Uhr

Blankeneser Kirche am Markt

Mühlenberger Weg 66