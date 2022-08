Klinik-Clowns Hamburg e.V. wird 20 Jahre alt

Die Klinik-Clowns Hamburg helfen seit 20 Jahren gemeinsam Lachen zu schenken. Vor zwei Jahrzehnten wurde der gemeinnützige Verein mit dem Ziel gegründet, Clowns-Visiten auf den Hamburger Kinderstationen in einem festen Rahmen zu etablieren. Inzwischen sind 18 Clowns in 25 Einrichtungen – auch auf Erwachsenenstationen – im Einsatz. Sein rundes Jubiläum feiert der Klinik-ClownsHamburg e.V. am Samstag, 3. September 2022 von 12 bis 18 Uhr mit einem Jahrmarkt auf dem Gelände der Hauptkirche St. Katharinen.

Das bunte Fest bietet viele Mitmach-Aktionen für kleine und große Gäste. Klassiker wie Dosenwerfen und Zauberei, Jonglage und Seifenblasen sowie ein nostalgisches Karussell, Taschen bemalen, Waffeln und Snacks unterhalten die Besuchenden. Um 14 Uhr starten die Clowns des Vereins zu einer fröhlichen Parade mit dem Zirkus „Zartinka“. Musikalische Begleitung kommt von „Albers Ahoi“. Die Band, die maritime Lieder und Chansons neu interpretiert, spielt auch um 16 Uhr und 17 Uhr live auf dem Katharinenkirchhof.

