Konzerttipp: Deniz & Ove

Im Jahr 2021 führten die beiden Hamburger Musiker mit ihrem Debutalbum „Bällebad“ den Indie-Sound in die Kindermusik ein. Sie brillierten mit lässigen Texten und erstklassiger Musik. Außerdem würdigten sie die Bandbreite kindlicher Themen und Emotionen, mit witziger Alltagspoesie.. Die Kulturpresse jubelte, die Kinder sprangen begeistert ins „Bällebad“ und die Erwachsenen atmeten erleichtert auf, wenn sie für eine der zahlreichen Liveshows von Deniz & Ove Konzerttickets buchten. Nun ist es wieder so weit: Deniz & Ove geben ein Konzert in Hamburg. Im Gepäck haben sie ihr neues Album „Looping“.

Neues Album, neue Ohrwürmer

Nun erscheint das zweite Album „Looping“ und wie erhofft, knüpft es in Sachen Augenhöhe, Wortwitz und Qualität nahtlos an seinen Vorgänger an. Da ist zum Beispiel die rührende Ballade „Inge“, in der ein Saugroboter und eine Mähroboterin für die große Liebe kämpfen. Oder das Lied über ein Baumhaus, das als ultimativer Rückzugsort gepriesen wird, und wo nervige Zeitgenossen keinen Zutritt haben.

Echte Hinhörer

Der Opener „Batterien“, eine Ode an geräuschvolle und ferngesteuerte Spielgerätschaften, die manch genervte Eltern lieber aussortieren würden, strotzt nur so vor guter Laune. In der rockigen Hymne „Neunmalklüger“ wechseln Deniz & Ove vom Duett zum Duell und im mitreißenden „So vermisst“, einer sphärischen Backbeat Nummer, begeben sich Deniz & Ove auf die Suche nach einem entlaufenden Haustier.

Weitere Informationen

Deniz & Ove Konzert

FABRIK Hamburg

Barnerstraße 36, 22765 Hamburg

3. Dezember

Einlass: 14 Uhr

Beginn: 15 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Vorverkauf: 20 Euro / ermäßigt 17 Euro (Ermäßigung gilt für Kinder 4 bis 12 Jahre)

teilbestuhlt, freie Platzwahl