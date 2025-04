Kulturtipp – Veranstaltungen im April

Auch die Kultur feiert ihr Frühlingserwachen. Usere Tipps führen Sie auch an unerwartete Orte. Zwischen Kunst, Musik und Ostermarkt wird sogar magisch im April …

Kunstmeile Blankenese 2025

Blankenese wird zur Schlender-Galerie: Wenn die Einkaufsstraßen sich in die Galerie unter freiem Himmel verwandeln, können viele Werke bestaunt werden. Denn zahlreiche Schaufenster werden ab April zur Ausstellungsfläche. Und es gibt eine Premiere zu feiern: Erstmals wird die Kunstmeile allein von den Künstlerinnen und Künstlern des Kunstvereins Blankenese bestückt.

Da Kunst bekanntlich grenzenlos ist, versammelt der Verein Kunstschaffende aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Unter dem Motto „Vom Dunkel in das Licht“ stellen rund 50 davon ihre Werke aus. Diese zählen zu den unterschiedlichsten Genres: Beispielsweise Malerei, Druckkunst, Illustration, Fotografie und Skulpturales. Auch weitere Veranstaltungen erwarten Sie in diesem Jahr: Beispielsweise die beiden Sketch-Walks am 21. April und 4. Mai. Weitere Informationen finden Sie unter www.kunstvereinblankenese.de

Ausstellung bis Donnerstag, 15. Mai, 22587 Blankenese

Zaubershow in der Ponywaldschänke

Rissen braucht mehr Kultur – und genau dafür gibt es jetzt KultuRissen. Der neu gegründete Verein will den Stadtteil mit abwechslungsreichen Veranstaltungen bereichern: Von Lesungen über Konzerte bis hin zu Familienevents – für jede und jeden ist etwas dabei. Der Verein arbeitet mit verschiedenen Veranstaltungsorten zusammen, um für jedes Event den perfekten Rahmen zu bieten.

Zum Auftakt präsentiert KultuRissen ein besonderes Highlight: Jörg Borgmann verzaubert mit seiner beliebten Zaubershow aus der HafenCity das Publikum in der Ponywaldschänke. Karten kosten 30 Euro (für Mitglieder 25 Euro) und sind unter hallo@kulturissen.de erhältlich.

Freitag, 4. April, 19 Uhr, Babendischweg 28, Rissen

A Tribute to Karla Kiehne – Schülerbandfestival

In Gedenken an Karla Kiehne veranstaltet das Gymnasium Othmarschen das gleichnamige Schülerbandfestival in der Motte in Ottensen. Die talentierte Musikerin verstarb 2006 im Alter von nur 16 Jahren an einer Herzmuskelentzündung. Seitdem findet das Festival jährlich statt, um ihrer zu gedenken und ihre Liebe zur Musik weiterleben zu lassen. Schülerbands des Gymnasiums Othmarschen, umliegender Schulen sowie von Musixx werden auf der Bühne stehen und gemeinsam musizieren. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 5. April, 18 Uhr, Eulenstraße 43, Ottensen

NDR Bigband zu Gast in Blankenese

Im Rahmen ihrer Schultour „School’s out – It’s Big Band Time“ kommt die NDR Bigband in die Elbvororte. Die Profimusiker werden dann gemeinsam mit der erfolgreichen Band der Stadtteilschule Blankenese und der Rudolf-Steiner-Schule Nienstedten musizieren. Dieses Konzert bildet den ersten Stopp der viertägigen Hamburg-Tour der NDR-Bigband. Für die Streetband der Stadtteilschule, die bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat und im Juni beim Bundeswettbewerb „Jugend jazzt“ das Land Hamburg vertreten wird, ist das gemeinsame Konzert ein weiteres Highlight in diesem Jahr.

Im ersten Teil des Konzerts zeigen die Nachwuchs-Jazzer der Schule unter der Leitung von Arun Gauri und Merlin Hoffmann, was sie draufhaben. Anschließend übernimmt die NDR Bigband die Bühne mit ihrem Programm „Colours of the World“ unter der Leitung von Steffen Schorn. Konzertkarten erhalten Sie in der Bibliothek der Stadtteilschule Blankenese sowie in der Buchhandlung Wassermann.

Dienstag, 8. April, 19 Uhr, Frahmstraße 15a/b, Blankenese

Saxophon-Quartett im Goßlerhaus

In lockerer Folge hat der Förderverein des Goßlerhauses wiederholt Studenten des Hamburger Konservatoriums zu Gast. Diesmal wird das Saxophon im Mittelpunkt stehen – und das gleich vierfach! Eine bunte Auswahl von Arrangements und reinen Saxophonstücken von Georg Friedrich Händel bis Timothy Blinka. Das Sopran-Saxophon spielt Baofeng Wang. Der 34-Jährige unterrichtet als Dozent am Hamburger Konservatorium. Außerdem leitet er dort die Saxophon-Ausbildung und führt somit das Quartett an.

Das Alt-Saxophon spielt Xianang Sun, 29 Jahre alt. Sun studierte von 2019 bis 2021 am Hamburger Konservatorium in der Musikklasse von Baofeng Wang. Am Tenor-Saxophon ist Momoko Naka zu hören, ebenfalls 29 Jahre alt. Naka studiert derzeit im Internationalen Programm am Hamburger Konservatorium und gehört ebenfalls zur Musikklasse von Baofeng Wang. Sida Lai, 26 Jahre alt, spielt das Bariton-Saxophon. Lai studiert im Master-Studiengang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Karten erhalten Sie unter kontakt@foerderverein-gosslerhaus.de

Mittwoch, 9. April, 19 Uhr, Goßlers Park 1, Blankenese

„Tierisch gut!“ – Malerei und Radierung im Reepschlägerhaus

Die Hamburger Künstlerin Miriam Diezmann zeigt im Reepschlägerhaus Tierporträts der besonderen Art – wobei sie ihren ganz eigenen Stil einbringt. Bekannt ist sie vor allem für ihre gelungenen Kuhbilder, die sie in Acryltechnik malt. Darüber hinaus ergänzt sie diese Werke gekonnt durch eine Vielzahl kleinerer Radierungen. Durch eine spezielle Drucktechnik porträtiert die Künstlerin verschiedenste Tiere, sodass ein abwechslungsreiches und zugleich stimmiges Gesamtbild entsteht. Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie auf reepschlaegerhaus.de.

Vernissage: Donnerstag, 10. April, 19.30 Uhr, Schauenburgerstraße 4, Wedel

Ostermarkt im Heidbarghof (S. 34)

Am Oster-Wochenende öffnet der Heidbarghof wieder seine Türen: 20 Ausstellende präsentieren dann den Besuchern ihre Produkte. Gezeigt werden mit viel Liebe hergestellte Malereien, Glaskunst und handgefertigter Schmuck. Ergänzt wird dieses Angebot durch modische Kopfbedeckungen, Filz und Seife sowie (Treib-) Holzzauber. Ebenso stöbern die Besucher zwischen farbenfrohen Oster-Dekorationen und handgemachten Karten – hier wird ein jeder fündig. Wer die schöne Atmosphäre im Heidbarghof noch etwas länger genießen möchte, findet eine große Auwahl an Kaffee, Tee und Kaltgetränken sowie selbst gebackenen Kuchen.

Samstag und Sonntag, 12./13. April, jeweils 11 bis 17 Uhr, Langelohstraße 141, Osdorf

Illusion d’amour im April – Kulturforum Wedel

Gabriele Banko interpretiert Chansons von Charles Aznavour, Michel Legrand und Jaques Prévert. Von Liedern, die einst Dalida und die Knef sangen bis hin zu Songs von Paolo Conte, Astor Piazzolla und Cole Porter. Dabei begleiten sie Lynda Cortis am Cello und Johannes Grundloff am Piano. So entsteht eine unterhaltsame Mischung aus Instrumentalweren und Gesang. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter info@kulturforum-wedel.de

Mittwoch, 23. April, 20 Uhr, Rosengarten 9, Wedel

Hafennacht im Heidbarghof

Wenn das Trio Hafennacht auftritt, riecht es nach Salz und Wasser, aber auch nach Diesel und Parfüm. Das Publikum im Heidbarghof erwarten maritime Chansons, die poetisches Flair mit Selbstironie verbinden. Der Eintritt beträgt 20 Euro.

Samstag, 26. April, 20 Uhr, Langelohstraße 141, Osdorf

The Beatles Project im Kulturforum Wedel

The Beatles Project – So heißt das neueste Projekt von Holmes & Watson, die das Publikum schon 2023 mit „SIFunkel“ begeisterten. Das Beatles Project bietet im April eine beeindruckende Hommage an die legendäre Band. Denn die Künstler bringen alle großen Hits in einer erstaunlichen Nähe zum Original auf die Bühne. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter info@kulturforum-wedel.de

Sonntag, 27. April, 20 Uhr, Rosengarten 9, Wedel

Bronzearbeiten und Metallbilder – April-Ausstellung im Kunstkreis Schenefeld

Häufig liefert der menschliche Körper die Inspiration für Armin Wildners Bronzearbeiten. Jedoch werden diese oft stark abstrahiert, sodass im Ergebnis ganz neue Assoziationen ausgelöst werden. Seine Bilder zählen zur experimentellen Malerei. Denn sie alle haben einen Malgrund aus Metall – Neusilber, Kupfer oder Messing. Nach dem Auftragen verschiedener Malmittel arbeitet Wildner mit der Heißluftpistole: So hebt er Konturen hervor, verändert Farben, bildet Flächen, schafft Tiefenwirkung und kreiert Stimmungen. Daraus entstehen Kunstwerke, die an Unterwasserlandschaften oder Satellitenbilder erinnern – manchmal tun sich aber auch ganz gegenständliche Formen auf. Weitere Informationen zur Ausstellung unter www.kunstkreis-schenefeld.de

Sonntag, 27. April, 11 Uhr, Stadtzentrum Schenefeld, Kiebitzweg 2

Jubiläumsaustellung: Rissen-Art 2025

Die beliebte Kunstaustellung Rissen-Art feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Denn die Schaufenster und Arztpraxen des Stadtteils verwandeln sich erneut in eine große Kunstmeile. Den feierlichen Auftakt dafür bildet die Vernissage: Deren Eröffnung übernimmt Bibi Gündisch, gefolgt von einer Lesung der Autorin Kornelia Kirwald. Musikalisch wird der Abend von Jochen Kömpe (Saxophon) begleitet. Im Anschluss lädt die Haspa zu einem geselligen Schnack ein. Und es gibt eine Premiere zu feiern: Bei der diesjährigen Rissen-Art öffnen erstmals diverse Ateliers ihre Tpren. Vier Kunstschaffende stellen hier ihre Werke aus und führen persönliche Gespräche.

Vernissage: Mittwoch, 30. April, Haspa-Filiale Rissen, Wedeler Landstraße 41