Die Blankeneser Kunstmeile 2024

Während der Blankeneser Kunstmeile 2024 werden die Einkaufsstraßen des Stadtteils wieder zu einer riesigen Ausstellungsfläche. Malerei, Druckkunst, Illustration, Fotografie und Skulpturen warten an rund 60 Orten. Da die Kunstwerke oft in den Schaufenstern der Geschäfte zu sehen sind, ist der Kunstgenuss praktisch rund um die Uhr möglich. Alle ausgestellten Werke sind käuflich. Nach dem Motto, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, können die Werke gleich vor Ort reserviert werden. Alle Informationen zum Kauf erfährt man auch in den jeweiligen Lokalitäten.

Eine Premiere gibt es in diesem Jahr auch: die Gemeinschaftsausstellung aller Künstler in der Haspa Blankenese. So können sich Interessierte auf einen Schlag über das Spektrum der Kunstmeile informieren. Die Haspa bittet um Anmeldung unter diesem Link.

Werke der Titelbildgestalterin werden in einer erweiterten Ausstellung gezeigt

Das Titelmotiv der diesjährigen Kunstmeile stammt von Wibke Albrechts. Ihre spektakulären Werke waren bereits im vergangenen Jahr zu sehen. Die Ausstellung „Glanz & Gloria“ in der Elbschloss Residenz Nienstedten am Samstag, 6. April 2024, zeigt weitere Bilder der diesjährigen Titelbildgestalterin.

Veranstaltungen der Blankeneser Kunstmeile 2024

In diesem Jahr bauen die Organisatorinnen und Organisatoren der Kunstmeile die Veranstaltungssparte aus. Kunstbegeisterte können erneut an Workshops teilnehmen, wie am Tag des Art-Journaling am Samstag, 27. April und dem offenen Sketchwalk am Sonntag, 12. Mai.

Weitere Informationen

Weitere Details zu den Events, Anmeldefristen und -möglichkeiten finden Interessierte auf der Veranstaltungsseite des Kunstverein Blankenese (www.kunstvereinblankenese.de/projekte), der die Kunstmeile organisiert. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen empfiehlt sich die frühzeitige Anmeldung.

Den Flyer mit Lageplan aller Ausstellungsorte finden Sie als PDF auf der Webseite www.kunstvereinblankenese.de/projekte.