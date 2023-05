Lagerfeuerkonzerte 2023 starten

Noch im Februar wurden Bands für die Lagerfeuerkonzerte gesucht. Nun ist die Suche vorbei und es kann munter zugehört werden. Los geht es am 25. Mai mit Kaŝita Kanto und ELPHI. Kaŝita Kanto sind ein Singer/Songwriter-Duo aus Süd-Deutschland. Über zwei Jahre haben sie während der weltweiten Pandemie in Indien verbracht und ihre Eindrücke in neuen Songs verarbeitet.

Lagerfeuerkonzerte: Lieder die inspirieren und schmunzeln lassen

Ihren Stil bezeichnen sie selbst als „eine Kombination aus philosophischem Indie-Folk, sanfter Liedermalerei, frechem Irgendwie-Pop und sphärischem Shrutibox-Sound“. Kurzum: Musik die eben sein darf, wie sie will – und zwar am liebsten echt. Im Sommer touren sie, im Winter zieht es sie in die Ferne um sich dort ihrem kreativen Schaffen und ihrem Herzensprojekt „Musik für ‘ne Mahlzeit“ zu widmen. „Es erwarten den lauschenden Zuhörer vorwiegend deutschsprachige Lieder, die inspirieren, berühren, mal schmunzeln und nachdenken lassen – am besten über sich und somit die ganze Welt“, resümiert das Bürgerhaus Bornheide.

Weiter geht es mit ELPHI: Die fünfköpfige Band besteht aus einer eindrucksvollen Stimme, begleitet von Akustikgitarre, Bass, Keyboard und Drums/Cajon. Das Song-Spektrum bewegt zwischen Rock, Pop, Soul und Folk. Es kann von stimmiger Abwechslung die Rede sein. Wer sich traut hat im Anschluss die Chance, die „Offene Bühne“ zu bespielen.

Weitere Informationen

Der Eintritt bei den Lagerfeuerkonzerten ist kostenlos. Die Konzerte finden auf der Wiese vorm Bürgerhaus Bornheide (rotes Haus) statt und starten an den jeweiligen Tagen um 18 Uhr. Es spielen immer zwei feste Acts. Danach geht es weiter mit einer „Offenen Bühne“. Den Link zum Plakat finden Sie hier.