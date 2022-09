Das Lichterfest in der Waitzstraße findet wieder statt. Am morgigen Donnerstag, 29. September, von 16:00 bis 20:00 Uhr sorgen abendliche Beleuchtung, Musikbands sowie Essen und Getränke für beschauliche Stimmung. Entspannt geht es so in den Waitzstraßen-Abend am Beselerplatz. In diesem Jahr gibt es neue Highlights: Die Wu Wei Schule für Tai Chi und Qigong bietet eine Mitmach- Aktion an. Daneben wird die Zirkusschule TriBühne wieder mit einem eigenen Programm starten. Weitere Vereine sind am Fest beteiligt: Der Bürgerverein Flottbek-Othmarschen, der Lions Club, die Freiwillige Feuerwehr und die Christuskirche Othmarschen sind dabei. Für das leibliche Wohl wird überall in der Waitzstraße und am Beselerplatz gesorgt sein.

Informationen zum Lichterfest

Lichterfest in der Waitzstraße

Donnerstag, 29. September

16:00 bis 20:00

Waitzstraße/Beselerplatz

Hamburg/Othmarschen