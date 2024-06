Liederabend mit Changyong Liao

Mit dem Konzert in der Elbphilharmonie gibt er sein deutsches Konzertdebüt: Changyong Liao, der als Nummer 1 der chinesischen Baritone gilt, hat sich international bereits einen Namen gemacht. Er hat in zahlreichen Opern und Konzerten weltweit brilliert und mit Größen wie Plácido Domingo, Sergi Giménez Carreras, Ruth Ann Swenson, Lorin Maazel, Michel Plasson, Long Yu und Jia Lu zusammengearbeitet. Er trat zusammen mit Künstlerpersönlichkeiten, wie José Carreras, auf und war Gastsolist bei den renommiertesten internationalen Sinfonieorchestern. Seine beeindruckende Karriere begann mit dem Studium bei den berühmten Gesangspädagogen Luo Wei und Zhou Xiaoyan, der als „Vater der chinesischen Gesangskunst“ bekannt ist. Bereits in den 1990er Jahren sicherte sich Liao bedeutende Auszeichnungen bei renommierten internationalen Gesangswettbewerben.

Derzeit leitet Changyong Liao das Shanghai Conservatory of Music und ist in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien aktiv. Als Direktor des China Vocal Music Art Center setzt er sich leidenschaftlich für die Entdeckung, Förderung und Verbreitung des chinesischen Kunstliedes ein.

Außergewöhnliches Zusammenspiel

Professor Harmut Hölls zählt zu den international gefragten Klavierpartnern. Klangsinn, Sensibilität und das Vermögen, »hinter« den Tönen zu denken, Atmosphäre zu schaffen, Empfindungen im timbrierten Klang unmittelbar erleben zu lassen, zeichnen das Spiel Hartmut Hölls aus. Seit mehr als drei Jahrzehnten begleitet er Renée Fleming bei Konzerten in Europa, Australien, Asien und den USA sowie weitere Künstler wie Christoph Prégardien, Thomas Hampson, Wolfgang Holzmair, Urszula Kryger, Jadwiga Rappé, Josef Protschka, Jochen Kowalski, Hermann Prey und Peter Schreier.

1998 bis 1999 war Hartmut Höll Gastprofessor in Helsinki, von 1994 bis 2003 Gastprofessor an der Universität Mozarteum Salzburg und beinahe zehn Jahre lang lehrte er Liedgestaltung an der Zürcher Hochschule der Künste in der Nachfolge von Irwin Gage. Von 2007 bis 2022 war er als Rektor für die Hochschule für Musik Karlsruhe verantwortlich.

Ein Abend voller musikalischer Höhepunkte

Der Liederabend in der Elbphilharmonie verspricht daher ein unvergleichliches Erlebnis zu werden. Gemeinsam werden sie das Publikum auf eine außergewöhnliche musikalische Reise mitnehmen. Für ihr Konzert haben Hartmut Höll und Changyong Liao Lieder von chinesischen Komponisten zusammengestellt, die im 20. Jahrhundert bisweilen uralte Gedichte vertont haben. Hinzu kommen Werke von Francesco Paolo Tosti und Gustav Mahler.

Zeit und Ort

Montag, 10. Juni 19.30 Uhr Kleiner Saal der Elbphilharmonie Hamburg