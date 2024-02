Mirko Bonné liest im Heine-Haus

Der Wahl-Hamburger Mirko Bonné betritt immer wieder mit einer intensiven Sprache heikles Terrain. Auch in seinem neuen Roman „Alle ungezählten Sterne“ ist das der Fall. Mit Witz, großer Wucht und Präzision schreibt er über eine zerbrechliche Gegenwart und die mögliche Versöhnung. Die Lesung findet als Sonntagsmatinée im Heine-Haus statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich.

Zum Inhalt des Romans

Was fängt man mit dem Leben an, wenn die Tage gezählt sind? Das fragt sich der pensionierte Hamburger Brückenkommissar Benno Romik, als man ihn mit einer tödlichen Diagnose konfrontiert. Während er um Fassung ringt und überlegt, was und wer ihm für seine von einem Algorithmus präzise errechnete Restlebenszeit (ReLeZe) wichtig ist, gerät sein Leben gewaltig aus den Fugen, ja wird geradezu gesprengt. Denn unter heftigstem Protest tritt Hollie Magenta in seinen Alltag und findet verletzt bei ihm Zuflucht. Sie und ihre Gruppe infolge des G20-Gipfels radikalisierter „Zertrümmerfrauen“ setzen Autos in Brand, haben aber noch viel weiter reichende Umsturzpläne. Es beginnt ein rasanter, alles infrage stellender Wettlauf gegen die Zeit und gegen den Zorn.

Zu Mirko Bonné

Mirko Bonné, geboren 1965 in Tegernsee, hat ein vielfältiges Werk. Dazu zählen seine viel beachteten Romane, Gedichtbände, Erzählungen, Aufsätze und Reisejournale. Für sein Schaffen wurde er unter anderem mit dem Prix Relay (2008), dem Marie Luise Kaschnitz-Preis (2010) sowie dem Rainer-Malkowski-Preis (2014) ausgezeichnet. Mirko Bonné ist Mitherausgeber des Jahrbuchs der Lyrik 2019. Er übersetzte neben Sherwood Anderson, Jospeh Conrad, Emily Dickinson, John Keats, Grace Paley, Henry James und William Butler Yeats zahlreiche weitere Autoren aus dem Englischen und Französischen.

Weitere Informationen

Sonntagsmatinée

11. Februar, 11.30 Uhr

Anmeldungen unter folgendem link: Anmeldung

Heine-Haus e.V.

Elbchaussee 31

22765 Hamburg

Telefon: 040 39198823

www.heine-haus-hamburg.de

Eintritt 10 Euro, Studierende 3 Euro,

Mitglieder des Heine-Haus e.V. zahlen 5 Euro