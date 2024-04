„Naturklänge – Klangräume“ im Jenisch Haus

Oberthema des Konzerts ist „Naturklänge – Klangräume“: Im Wonnemonat Mai erklingen rund um das Jenisch Haus an verschiedenen Standorten im Park faszinierende Naturbilder der Musik wie in einem akustischen Wandelkonzert. Auf dem Programm des Auftaktkonzerts zum Kammermusikfestival stehen Werke von Carl Reinecke, Felix Mendelssohn Bartholdy, Joseph Haydn, Philippe Hersant und anderen für Flöte, Oboe, Klarinette, zwei Hörner und Fagott. Das Festival läuft bis in den September.

Eintritt zu jedem Konzert 33 Euro, ermäßigt 22 Euro. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Zeit und Ort

4. und 5. Mai

jeweils 19 Uhr

Baron-Voght-Straße 50

Othmarschen