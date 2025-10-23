Trends

23. Oktober 2025
Termine

Reformationstag – Was Du heute kannst entsorgen …

Am 31. Oktober ist wieder Reformationstag. An diesem Feiertag bleiben die Recyclinghöfe in Hamburg geschlossen. Die Termine für die Müllabfuhr verschieben sich.

Die Müllabfuhr kommt wegen Reformationstag einen Tag später. // Foto: SRH

Seit 2018 ist der Reformationstag am 31. Oktober in Norddeutschland – und damit auch in Hamburg – ein gesetzlicher Feiertag. An diesem Tag hat auch die Müllabfuhr frei und die zwölf Recyclinghöfe der Stadtreinigung Hamburg bleiben geschlossen. Alle für diesen Tag vorgesehenen Leerungen der schwarzen Restmülltonne, blauen Papiertonne, grünen Biotonne, gelben Wertstofftonne sowie der gelben Säcke und der neu eingeführten Laubtonne verschieben sich vom Freitag, 31. Oktober auf Samstag, 1. November.

So bleiben Sie informiert

Einen Überblick über alle Terminverschiebungen im laufenden Jahr bietet die Website der Stadtreinigung Hamburg (SRH). Alle Änderungen aufgrund von Feiertagen sind außerdem im Online-Abfuhrkalenderberücksichtigt. Wer dort einmal seine Adresse eingibt und die Erinnerungsfunktion abonniert, erhält automatisch rechtzeitig eine Benachrichtigung zu den nächsten Abfuhrterminen.

