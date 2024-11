Rissen funkelt wieder

Ohne viel Tam Tam, aber mit viel Charme stellt das ehrenamtliche Organisations-Team der Rissener Dorffeste einen Weihnachtsmarkt auf die Beine. Zusätzliches Flair verleiht am 30. November ein adventliches Rahmenprogramm mit Künstlern aus der Gegend. Dazu zählen der „Gyrissmix-Chor“, der Akkordeon-Ensemble „Viva La Musica“ sowie das gemeinschaftliche Singen mit dem Mitmach-Chor „Sing Along“.

Alles für das leibliche und seelische Wohl

Für den Hunger gibt es Bratwurst und Waffeln und natürlich Glühwein sowie Kinderpunsch. Die Kleinen können ihren Wunschzettel an den Weihnachtsmann senden, und in der Haspa-Filiale werden Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Pastorin Julia Issa eröffnet den Adventsmarkt mit einem Segen, „was in diesem Jahr wohl passender ist als je zuvor“, so die Organisatorin mit Blick in die Welt. Sie ergänzen „Dieser besondere Markt soll die Rissener auf die Weihnachtszeit einstimmen und kommt dabei mit kleinem Budget aus.“

Sommerfest am seidenen Faden?

Mögliche Erlöse fließen in das kommende Sommerfest am 12. Juli 2025, denn ein großer Geldgeber für diese Veranstaltung werde in Zukunft leider ausfallen, berichten die Verantwortlichen. Die Fortführung des traditionellen Rissener Sommerfestes werde daher viel von der finanziellen Unterstützung der Rissenerinnen und Rissener abhängen.

Zeit und Ort

Sa., 30. November, 16 bis 19 Uhr auf dem HASPA Platz