Stille Zeugen – Skulpturen und Installationen von Ursula Dietze

In Skulpturen und Installationen lotet die schleswig-holsteinische Künstlerin Ursula Dietze das „Menschsein“ in seinen vielen Schattierungen aus. Sie beobachtet, hinterfragt, bezieht Position, doch verliert sie nie das Schöne und Helle der Welt um sie herum aus dem Blick.

„Warum“ ist eine der immer wieder gestellten Fragen an Politik und Gesellschaft. Vordergründig klingen sie mitunter verschmitzt, in Wahrheit sind sie mehrdeutig und tiefgründig. Nicht minder wichtig ist die Auseinandersetzung mit Krieg, Gewalt, Verletzung und der Stille nach dem Getöse.

Die Verbindung von Keramik und Metallteilen vom Schrottplatz prägt die Arbeiten, die die Studiogalerie Othmarschen zeigt.

Besichtigung nach telefonischer Anmeldung, weitere Öffnungen unter: www.studio-galerie-othmarschen.de

Zeit und Ort

Vernissage Sa., 30. August, 15 Uhr, Ansorgestraße 19, Othmarschen