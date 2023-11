So entstehen die Holz-Ottifanten

Das Gödeke Restauratoren-Team aus Blankenese gibt am Tag der offenen Tür Einblicke in die Fertigung ihrer Holz-Ottifanten, die es in limitierter Auflage ab 2024 gibt. Neben dem Ottifanten zeigt die Fachwerkstatt diverse Restaurationstechniken. Dazu gehört eine Intarsientechnik von 1780 und historische Färbebäder, die zum Beispiel mit zerstoßenen Galläpfeln hergestellt werden. Außerdem ist der Nachbau einer historischen Intarsiensäge von 1800 zu sehen.

Atelierluft schnuppern

Einmal typische Atelierluft schnuppern und das Privileg genießen, Kunst von ganz nah durch die Augen von Restauratorinnen und Restauratoren zu betrachten. Das dreiköpfige Team zeigt an mehreren Stationen in der Werkstatt die unterschiedlichsten Arbeitsgänge auf – von historischen Techniken über historische Verwendung von Materialien wie die Schellack-Handpolitur bis hin zu wissenschaftlichen Untersuchungen.

Der Ottifant

Wer ihn nicht kennt, muss ihn kennenlernen: Der Ottifant ist eine Erfindung des Künstlers, Musikers und Humoristen Otto Waalkes. Das possierliche Tier ähnelt, wie sollte es anders sein, einem Elefanten, aber auch irgendwie Otto Waalkes. Im Allgemeinen gilt der Ottifant als freundliches Tier, das zu allerlei Späßen aufgelegt ist. So ziert es unter anderem noch bis Mitte November das Kunstwerk Global Gate.

Weitere Informationen

12. November 2023

10 bis 17 Uhr

Gödeke Restaurierungen

Blankeneser Landstraße 1a

Blankenese